Музыкальный, вкусный, зрелищный

Традиционный праздник в нетрадиционном формате

В округе на онлайн-площадках и в социальных сетях отметили всеми любимый Сабантуй, в котором сливаются воедино красивые обычаи тюркских народов, их песни, танцы, обряды.

В Салехарде весёлые торжества в честь окончания весенних полевых работ всегда организовывались с размахом при большом скоплении народа. В этот раз из-за пандемии «размахнуться» не получилось. Но даже в виртуальном пространстве открытый окружной праздник прошёл душевно и колоритно. Хотя пришлось отказаться от традиционных спортивных состязаний.

Как рассказала заведующая центром сохранения и развития народной культуры ОЦНК Ольга Терентьева, в праздничном мероприятии приняли участие около 200 человек.

– Со всего округа поступило много видеопоздравлений от ямальцев, общественных объединений, имамов, муфтия ЯНАО Хайдара-хазрата Хафизова. В конкурсе «Пой и танцуй, Сабантуй!» творческие коллективы и отдельные исполнители демонстрировали свою культуру в песнях, танцах и музыкально-исполнительском искусстве. Профессиональное жюри, куда, кроме ямальцев, вошли представители из Кургана и Челябинска, просмотрело все присланные видеоролики и определило победителей в четырёх номинациях, – рассказала Ольга Владимировна. – Ещё мы провели конкурс детских рисунков «Что такое Сабантуй?». Ребятишки 4–15 лет отправляли нам свои работы в электронном виде. Их мы тоже оценили предварительно, ещё до трансляции 20 июня. Игры, улыбки и тёплые встречи – именно таким видят этот праздник дети!

Какой же Сабантуй без обильного застолья? В онлайн-формате хозяюшки со всего округа провели мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Вак бэлиш (маленькие мясные пироги), бешбармак, баурсаки, манты, тугач – аппетитные угощения варились и пеклись на видеоуроках «Вкусный Сабантуй». Жаль, нельзя было попробовать.

Гала-концерт стал яркой финальной точкой мероприятия. Здесь транслировались выступления победителей и лауреатов. В конкурсе «Пой и танцуй, Сабантуй!» салехардцы блеснули талантами в двух номинациях – «Хореографическое искусство» и «Эстрадное искусство». Дипломантами стали ансамбль танца «Калейдоскоп» из ЦДТ «Надежда», Зилара Басырова, ансамбль татарской песни «Дуслык», Анжела Баязитова, Сафина Пахотина, дуэт Даниса и Ильяса Гильмутдиновых. Юная жительница окружной столицы Рания Сенькова получила диплом лауреата III степени в номинации «Эстрадное искусство» (возрастная категория 6–14 лет) и стала победительницей в конкурсе рисунков «Что такое Сабантуй?» (дети 9–12 лет).

polkrug.ru