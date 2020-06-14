«Мы чтим свои традиции и любим их»

Как татарское землячество в РГГУ объединяет студентов из разных стран и в чём его главная особенность, — читайте в интервью, подготовленном Советом молодёжи в рамках новой рубрики о деятельности татарских землячеств Москвы .

Как давно существует татарское землячество в РГГУ?

— Землячество существует только с начала прошлого года. До этого был татарский клуб РГГУ, но это совсем другое. В университете есть студенческий интерклуб, где представляются различные национальности. Помню, в сентябре я пришла на собрание этого клуба, и там не были представлены татары. Тогда я решила создать землячество.

2. То есть землячеств появилось в этом учебном году, а до него — с 2007 года — функционировал татарский клуб, но в студенческом интерклубе он представлен не был?

— Да, да. Но когда выпустились руководители клуба — Альберт Хаматшин и Ильяс Фекердинов, — он практически перестал существовать.

3. Первые записи в группе «Татары РГГУ» датируются 2007 годом. Как писал участник группы Альберт Хаматшин, «она создана с целью расширить узкий круг участников клуба татар РГГУ, которые, к концу этого года провели мероприятие-открытие землячества». Вы знаете представителей того поколения? Интересно узнать, поддерживается ли какая-либо связь с ними сейчас?

— Я какое-то время переписывалось с Ильясом Фекердиновым, он сейчас работает учителем истории в школе. В своё время в клубе пытались популяризировать татарскую культуру, там были даже курсы родного языка и литературные вечера. Но когда меняется руководитель, всё это уходит.

Когда я создавала сообщество, было немного странно: мне пришлось в паблике про РГГУ набирать более-менее татарские имена из серии Альфия, Зульфия — так я находила татар.

И сейчас мы поддерживаем связь с представителями того поколения. В начале учебного года я написала тем, кто управлял этой группой, и они мне рассказали, как в клубе всё было организовано. Когда я создавала сообщество, было немного странно: мне пришлось в паблике про РГГУ набирать более-менее татарские имена из серии Альфия, Зульфия — так я находила татар.

4. Да, интересный способ поиска новых участников. А сколько их появилось за прошедший год?

— Около 30. Татар в РГГУ намного больше, но не все хотят участвовать в нашей деятельности, и это абсолютно их право. Но у нас немного необычное землячество: мы состоим в нём не по национальному принципу. Многие из нас не знают татарского языка, я его сама не знаю. Это не делает нас меньше татарами. И это для нас самое главное. Те, кто интересуется татарской культурой, тоже могут вступить в землячество. Например, на одном из вечеров песню «Туган як» пели мои русские одногруппники. Среди них был парень из Ульяновской области, а там много татар и у него много татарских друзей. И вот он спел с нами. Остальные — несколько человек — на четверть татары или ещё меньше. У них у всех русские имена, но им интересно узнать свои корни. Главное — интерес к татарской культуре.

5. Какие мероприятия успели провести за прошедший год? Какие у вас планы?

— Наши главные мероприятия проходят в рамках студенческого интерклуба. Мы участвовали в Дне национального костюма и пели «Туган як». А ещё мы участвовали в Международном фестивале Тверского района Москвы и представляли там татарскую культуру: всем интересующимся рассказывали о национальных традициях. Также мы участвовали в интеллектуальном конкурсе и заняли в нём второе место.

Говоря, о планах мы собирались участвовать в фестивале «Дружба народов», который ежегодно проходит в РГГУ. Мы хотели спеть «Бергэнэ минутка». Мы готовились, у нас были костюмы. Однако, к сожалению, из-за пандемии мероприятие перенесли. Фестиваль проведут, скорее всего, в сентябре-октябре.

6. Раньше татарский клуб в РГГУ проводил литературные вечера. Вы могли бы что-нибудь рассказать об этом?

— Сейчас у нас нет литературных вечеров. Большинство наших татар такие же, как и я: они уважают национальные традиции, но при этом не знают родного языка. Многие не из деревень, где сильны татарские традиции — они выросли в русском обществе или за границей. Я, например, выросла в США. Для нас то, что мы поём песни, пытаемся общаться между собой — это большой прогресс. Мне кажется, это главное, это важно. Мы чтим свои традиции и любим их.

Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ