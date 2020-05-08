«Мы должны сохранить память о наших героях для детей и внуков»

Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в онлайн-режиме. Татарстан переносит семейные архивы в интернет.
В этом году из-за пандемии коронавируса традиционную акцию «Бессмертный полк» проводят в онлайн-режиме. Об этом сообщили представители движения «Волонтеры Победы», которые принимают участие в организации мероприятия.
— В 2020 году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — сообщается на сайте добровольцев.
Идею быстро поддержали и в Татарстане. С 23 апреля в официальном сообществе акции «ВКонтакте» каждый день публикуются рассказы жителей республики об участниках Великой Отечественной войны.
Присоединиться к проекту может любой желающий. Организаторы подготовили подробную инструкцию того, что для этого необходимо:
1. Зайти на один из сайтов:
— бессмертный полк России — 2020.polkrf.ru;
— банк памяти — sber9may.ru;
— приложение «ВКонтакте» по ссылке.
2. Авторизоваться через социальную сеть (войти через «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook).
3. Подготовить и загрузить фотографию, заполнить необходимую информацию о своем герое.
4. Присоединиться к онлайн-шествию не выходя из дома. После отправки информации вам на почту придет письмо, где будет указано ориентировочное время появления вашего героя в «Бессмертном полку».
Принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов, — это поле можно оставить пустым.
Ко всем публикациям в социальных сетях необходимо добавить хэштеги: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан.
Каждый день архив пополняется все новыми историями. О своих героях рассказывают школьники, студенты, артисты, общественники и лидеры республики.