«Мы должны сохранить память о наших героях для детей и внуков»

В этом году из-за пандемии коронавируса традиционную акцию «Бессмертный полк» проводят в онлайн-режиме. Об этом сообщили представители движения «Волонтеры Победы», которые принимают участие в организации мероприятия.

— В 2020 году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — сообщается на сайте добровольцев.

Идею быстро поддержали и в Татарстане. С 23 апреля в официальном сообществе акции «ВКонтакте» каждый день публикуются рассказы жителей республики об участниках Великой Отечественной войны.

Присоединиться к проекту может любой желающий. Организаторы подготовили подробную инструкцию того, что для этого необходимо:

1. Зайти на один из сайтов:

— бессмертный полк России — 2020.polkrf.ru;

— банк памяти — sber9may.ru;

— приложение «ВКонтакте» по ссылке.

2. Авторизоваться через социальную сеть (войти через «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook).

3. Подготовить и загрузить фотографию, заполнить необходимую информацию о своем герое.

4. Присоединиться к онлайн-шествию не выходя из дома. После отправки информации вам на почту придет письмо, где будет указано ориентировочное время появления вашего героя в «Бессмертном полку».

Принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов, — это поле можно оставить пустым.

Ко всем публикациям в социальных сетях необходимо добавить хэштеги: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан.

Каждый день архив пополняется все новыми историями. О своих героях рассказывают школьники, студенты, артисты, общественники и лидеры республики.

kazanfirst.ru