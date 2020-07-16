Дамир Исхаков: «Обрядовый ислам и спас татарский ислам»

Какова роль ислама в процессе нациостроительства татар России 80-90-х годов? Не переоценивается ли исламский фактор в этом процессе? Таким вопросом задались участники интеллектуального клуба «Татарский квадрат», четвёртое заседание которого прошло в резиденции креативных индустрий «Штаб».

Историк Азат Ахунов считает, что роль ислама не просто переоценена в становлении татар как нации в конце 20 века. По его словам, можно вообще говорить, что в большей части истории татар бытовал «обрядовый ислам», если не сказать «языческий».

— Мы про ислам очень много говорим. Мне кажется, мы преувеличиваем роль ислама в жизни татар, в нациостроительстве татарского народа. Но я считаю, что «татарская нация» — она всё-таки языческая. Татарская нация не религиозная, по сравнению с народами Кавказа, — утверждает ученый.

Эксперт придерживается мнения, что у татар в истории были на самом деле разные этапы. Например, если анализировать источник «Записки Ибн Фадлана», то можно у волжских булгар обнаружить много проявлений язычества. Бытование язычества наряду с исламом у булгар также объясняется тем, что к ним ислам пришел через Среднюю Азию, где практиковались обряды поклонения могилам святых и разного рода суеверия.

— Я делю ислам в Татарстане на обрядовый и теологический. В разные моменты истории татар ислам был разный. У татар обрядовый ислам был большую часть их истории. С этим связана наша проблема с определением традиционного ислама. Об этом идет дискуссия как минимум 10 лет. И мы до сих пор не можем договориться, что такое традиционный ислам у татар. На Кавказе с этим уже давно определились — там есть суфийский и салафитский ислам, — сказал Ахунов.

Ученый рассказывает, что у татар можно четко отследить, что теологический ислам наступил примерно с середины 19 века, когда в Российской империи более-менее прекратилась государственная политика по насильственной христианизации.

Этот период продлился примерно до 30-х годов 20 века или до периода накануне Великой Отечественной войны. В это время были заметны и вели свою деятельность известные дореволюционные татарские богословы, велись соответствующего уровня теологические диспуты, писали книги и была даже пресса.

Затем со времен укрепления в Советском Союзе государственного атеизма и преследования мусульманских деятелей теологический ислам свернулся и перешел в состояние обрядового.

— В настоящее время теологический ислам начал возрождаться в Татарстане примерно с 2013 года, с приходом муфтия Камиля хазрата Самигуллина. Он впервые начал ставить вопросы теологического плана. Пока всё это ещё не так ярко выражено. Но, тем не менее, проблемы теологического характера начали подниматься. Сейчас мы стали отходить от суеверия и каких-то бытовых вопросов, — считает Ахунов.

По его словам, об обрядовости ислама можно судить по наиболее распространенным и часто задаваемым вопросам населения к имамам. Зачастую людей интересует, как правильно проводить третий, седьмой и сороковой день поминания, можно ли унести домой банку краски после того, как была покрашена ограда могилы.

— Людей не интересуют вопросы, а что будет, если будет пятикратный намаз, — сетует Ахунов.

Обрядовая форма бытования объясняется отсутствием духовных лидеров у татар, что как раз можно было наблюдать в советское время, в том числе и в 80-90-х годах, когда татары переживали явный национальный подъем.

— Если делить этот период на этапы, то с 1988 по 1992 год шел процесс легализации ислама, а в период с 1992 по 1998 год — его институализация. Если мы рассмотрим это как период возрождения ислама, то я считаю, что здесь не было духовного порыва со стороны религиозных деятелей и наших авторитетов. Это было чисто практическое решение, это всё было на волне вот этого движения «парад суверенитета», — добавляет Ахунов.

Да, у населения был запрос на ислам, но сами исламские приходы из этого извлекали доходы, продавая мусульманам, например, бесплатно полученные из арабских стран книги-переводы Корана.

Историк Дамир Исхаков решил конкретизироваться, в чем именно состояла обрядовость ислама у татар в рассматриваемый период.

— Вообще, у татар ислам полностью не исчез, а ушел в подполье и семью. Этот обрядовый ислам и спас татарский ислам. Потому что люди собирались в меджлисы (собрания) в своих домах, Коран вместе читали, когда надо. В оврагах ритуалы Курбан-байрама совершали, — перечислял Исхаков.

По его словам, ислам более интеллектуального уровня, так называемый теологический, продолжал храниться в библиотеках, книгах и архивах.

— Я бы не стал говорить, что обрядовый ислам такой уж плохой. Могу заявить, что в других странах обрядовая сторона ислама тоже развита, — резюмировал доктор исторических наук.

kazanfirst.ru