«Мы существуем вместе со своим зрителем»

30 мая в Ивановском областном драматическом театре закрылся восемьдесят шестой театральный сезон. О работе коллектива в условиях самоизоляции из-за пандемии короновируса рассказал заслуженный артист России Михаил Кашаев.

— Мы впервые попали в такую ситуацию, что нигде нельзя находиться. И понятно, что театр после карантина будет одним из последних учреждений, которое откроется для посещения. Из-за короновируса мы не показали городу две премьеры. Теперь будем их готовить к показу в новом сезоне.

— Как раз про работу в новом формате. Театр был очень активен в социальных сетях…

— Мы на ходу учились работать в новых условиях. Мы показывали спектакли прошлых лет, и люди с большим интересом их смотрели. Размещали интересные исторические факты о театре и актерах. В преддверии Дня Победы, совместно со зрителями в цикле «Я говорю о войне» делились историями о войне. Так что театр все равно, как бы там ни было, откликнулся на этот вызов природы.

— Общение со зрителем в дистанционном формате отличается от живого?

— В интернете, конечно, можно общаться, но это вспомогательный инструмент. Ничто не заменит живого общения. Театр – это массовое мероприятие, мы должны общаться со зрителем с глазу на глаз. Я иначе не могу, через два года будет 60 лет, как я в театре. Общение в театре со зрителями дорогого стоит. Для театра самое основное и главное — когда мы существуем вместе со зрителями. Мы работаем для них, они работают сидя в зрительном зале для нас.

— Расскажите, пожалуйста, о своей работе художественным руководителем татарского театра-студии.

— В декабре прошлого года мы стали лауреатом третьей степени на фестивале народных татарских театров «Идел-йорт» в Казани. Мы не будем почивать на лаврах. Сейчас я ищу пьесы, которые мы можем сыграть нашим коллективом. И приступим к работе, когда появится такая возможность

Справка: Кашаев Михаил Борисович, актер Ивановского драматического театра, заслуженный артист РСФСР. Художественный руководитель татарского театра-студии «Миллятем». Награжден медалью «За доблестный труд» (1970). Лауреат премии им. Л. В. Раскатова (2001).

Марат Камальдинов, активист Национально-культурной автономии татар Ивановской области

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