«Мы за Мир! Мы против войны!»: В Нягани проводят конкурс, посвящённый 75-летию Победы в ВОВ

9 мая 2020 года наша страна торжественно отметит 75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. За мирное голубое небо над головой, за счастливую и спокойную жизнь мы обязаны тем, кто в 1941-1945 годах отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, тем, кто в шинели встретил Победу, кто и по сей день живёт рядом с нами. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения.

В преддверии праздника по инициативе ГОО «Ватан», при поддержке Администрацией города и Комитетом Образования г. Нягань стартовал Конкурс чтецов стихотворений в виде видеороликах. Он посвящён 75 — летию Победы в ВОВ. Местная организация татар в г.Нягани инициировала проведение конкурса чтецов произведений на татарском, русском и языках представителей различных национальностей, проживающих в РФ, в формате видеороликов на тему: «Мы за Мир! Мы против войны!» для жителей города посвящённую 75-летию Победы в ВОВ.

Участник: любой житель Нягани (индивидуально) читает стихотворение (до 4-5 минут) поэтов на русском или на языке представителей различных национальностей с кратким переводом, проживающих на территории России. Итоги подводятся до 28 мая. Награждение детей до 17 лет планируется на празднике ко Дню Защиты детей, взрослых на городском празднике Сабантуй-20. Более подробная информация по положению по электронной почте: iskhakowa.rina@yandex.ru

Гульчачак Фатхулова, ХМАО-Югра