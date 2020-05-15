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Ушел из жизни известный арабист Джамиль Зайнуллин

Ушел из жизни известный арабист Джамиль Зайнуллин

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.05.2020 0 25

Сегодня, 15 мая, на 74-ом году жизни не стало известного ученого, доктора филологических наук, профессора Джамиля Габдулхаковича Зайнуллина.

Джамиль Зайнуллин родился в 1946 году в селе Старое Кадеево Черемшанского района. Он окончил факультет востоковедения Ташкентского государственного университета. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1999 году — докторскую. Долгие годы возглавлял кафедру восточных языков на факультете татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета. Позже основал и стал первым директором Института востоковедения. Являлся заслуженным деятелем науки Республики Татарстан.

Исполком Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Джамиля Габдулхаковича. Пусть земля ему будет пухом!

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