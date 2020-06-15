На 85-ом году жизни скончался генерал-полковник Абрек Аюпов

В Москве на 85-ом году жизни скончался бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вооружению, доктор технических наук, генерал-полковник Абрек Идрисович Аюпов.

Абрек Идрисович был членом Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана со дня основания. Из-за проблем со здоровьем супруги, мероприятия Полпредства не мог посещать часто, но всегда поддерживал связь с сотрудниками представительства.

Последний раз в Полпредстве он был на праздновании 95-летия генерала армии Махмута Ахметовича Гареева. Отметил тогда, что ничто не могло помешать ему поздравить старшего товарища. Подарил юбиляру свою картину. Абрек Идрисович много лет увлекался живописью.

А.И. Аюпов 28 лет занимался испытаниями авиационной техники, работая на боевых полях полигонов, в вычислительном центре обработки испытательной информации, в составе испытательных бригад, руководя летными испытаниями новейших авиационных комплексов и научно-исследовательскими и методическими работами в институте.

Родился 22 февраля 1936 года в селе Янса-Турмыш Юдинского района Татарстана.

После окончания Казанской спецшколы ВВС с золотой медалью в 1953 году был направлен на учебу в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. «И самое главное – нас действительно учили летать. Спецшкола создавала специалистов, которые до конца жизни будут преданы небу и авиации», — говорил он.

По своей любознательности сразу же при поступлении в спецшколу начал заниматься в оркестре и играл на духовых инструментах три года.

С 1959 по 1986 год служил в НИИ ВВС в Ахтубинске. С 1986-го служил в центральном аппарате ВВС. В 1989–1995-х — замглавкома ВВС по вооружению — начальник вооружения.

С 1996 года находился в отставке и занимался научной деятельностью. В 1996–1998-х был заместителем директора ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела».

Лауреат Государственной премии России. Заслуженный деятель науки и техники РФ.

«Была создана лучшая в мире отечественная авиация, которая, невзирая на губительные трудности «перестроечного периода», выстояла и постепенно набирает темпы наращивания своих возможностей. На сегодня у нас есть самая современная авиационная техника. Новое поколение военной и транспортной авиации — ЯК 141, МИГ- 29М, СУ-30, ИЛ-96М, ТУ-204, ИЛ-114 и другие образцы летательных аппаратов можно видеть уже сегодня на голубых воздушных просторах», — говорил Абрек Идрисович о российской авиации.

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Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ и Клуб офицеров приносят искренние соболезнования родным и близким Абрека Идрисовича.

Церемония прощания состоится в Москве 17 июня в 13.00 в ЦКБ.

Похоронят А.И. Аюпова на Монинском муниципальном военно-мемориальном кладбище.

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