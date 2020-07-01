«На безрыбье и рак рыба»: как в Татарстане внезапно придумали онлайн-Сабантуй

Тематические хештеги, онлайн-презентации, мастер-классы и флешмобы обещают зрителям Сабантуя в интернете в эту субботу. Перевести мероприятие в онлайн было решено только вчера, потому сетка мероприятий еще не сформирована. Для сравнения: участие в федеральном онлайн-Сабантуе, организуемом московской общиной, подтвердили певцы Алсу и Элвин Грей, муфтий Камиль Самигуллин. Эксперты «БИЗНЕС Online» говорят, что пока не очень представляют, что получится из виртуального праздника плуга.



ОТМЕНА ПРИВЫЧНОГО САБАНТУЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЙ

Указ о проведении в Татарстане Сабантуя в грядущую субботу, 4 июля, подписал накануне президент РТ Рустам Минниханов. Правительству и министерству культуры РТ совместно с главами районов республики, говорится в тексте документа, необходимо организовать проведение соответствующих мероприятий «в форме, обеспечивающей соблюдение ограничительных мер, установленных на территории РТ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

Указу предшествовал несколько иной месседж. «Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях», — говорил Минниханов 20 июня, добавляя, что разрешат только небольшие Сабантуи в сельской местности. «Наиболее правильный Сабантуй — это деревенский. Он истинный праздник, со всеми родственниками, с тальянкой, плясками. Без каких-либо серьезных спортсменов, когда каждый может побороться. Небольшие мероприятия очень важны. Если на то будет воля населенного пункта, мы такие мероприятия разрешаем проводить. Но с учетом норм и требований Роспотребнадзора», — подчеркивал президент РТ.



Несмотря на передачу решения по проведению Сабантуя в сельской местности главам районов, многие все же вообще отказались от офлайн-праздника. Хотя сообщалось, что в Зеленодольском районе отметить праздник посевной решились два села — Нижнеураспугинское и Большеякинское. В сельских поселениях Мамадышского района Сабантуй решили не проводить. Так же — в Сабинском, Лениногорском, Арском районах, Нурлатском муниципалитете и городе Нурлат. Отказались от традиционного пышного праздника и в Мингере.



ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН — «ФОРМАТ ПОМЕНЯЛСЯ БУКВАЛЬНО ВЧЕРА»

Но что это за «форма, обеспечивающая соблюдение ограничительных мер», упомянутая в указе? «Сабантуй будет проводиться в онлайн-формате, — объяснила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. — За основу этого решения взяли нынешнюю санитарно-эпидемиологическую ситуацию, не позволяющую, к сожалению, собирать огромное количество людей в одном месте. Вместе с тем Сабантуй, как известно, один из самых популярных и любимых праздников татарстанцев, и президент считает важным сохранять традиции, объединяющие наших соотечественников по всему миру. Поэтому, исходя из цели — не подвергать опасности здоровье людей и в то же время соблюсти исторически сложившиеся традиции, принято решение провести Сабантуй в онлайн-формате, чтобы его могли „посетить“ желающие из любого уголка мира».



При этом решение принималось, судя по всему, в последний момент. По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, «формат [проведения Сабантуя] поменялся буквально вчера, сейчас будут его отрабатывать». «На прошлой неделе президент сказал, что Сабантуи станут проводиться в маленьких селах, но окончательное решение должны принять местные власти. И когда мы стали анализировать ситуацию, выяснили, что все-таки люди переживают, — рассказала она. — Ответственность — основной фактор, влияющий на принятие решения. Поэтому сделаем Сабантуй в онлайн-формате. Здоровье людей важнее, рисковать не стоит, ведь все равно данный праздник является центром притяжения, на него станут приезжать гости, и не должно быть исключений: этот район проводит Сабантуй, а тот — нет…»

Основные мероприятия праздника плуга в Татарстане начнутся с 2 июля — это будут различные презентационные проекты, запуск тематических хештегов, мастер-классы.

4 июля на ТНВ с 8:00 до 20:00 пройдет телемарафон, который расскажет историю праздника, покажет поздравления районов, концертные номера, чтобы все люди могли быть вовлечены в этот процесс. «С самого начала я говорила, что все зависит от эпидемиологической ситуации. Если бы мы были на третьем этапе, было бы проще. А пока мы на втором, где есть свои ограничения, и даже в селах остаются некоторые риски. Для любого руководителя здоровье людей — самая главная ценность. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Сабантуй превратился в очаг заболевания», — подчеркнула Аюпова.

По ее словам, сейчас полным ходом идет разработка программы. «Выезжаем на площадку, где будут вестись централизованные съемки, чтобы добавить трансляции художественный элемент. Это будут различные флешмобы, онлайн-мероприятия, интернет-проекты, мастер-классы, как ранее мы проводили на Каравоне», — отметила собеседница.

По информации «БИЗНЕС Online», программа Сабантуя будет утверждена сегодня в районе 16 часов. Сейчас решаются вопросы с разными площадками, в частности с ипподромом, с которого станет вестись трансляция скачек.



«СНАЧАЛА ФОРМАТ КРИТИКОВАЛИ, А СЕЙЧАС ВЗЯЛИ ЗА ОБРАЗЕЦ»

Если онлайн-Сабантуй в Татарстане решили провести только вчера и внезапно, то в Москве о своем празднике рассказали еще в начале июня. У организаторов федерального Сабантуя, по сути, был целый месяц на подготовку. Как рассказывал «БИЗНЕС Online» председатель татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, праздник пройдет на 7 онлайн-площадках. Официальные мероприятия состоятся в доме Асадуллаева, где располагается татарский культурный центр. На остальных онлайн-площадках пройдет концерт с участием, например, Алсу и Элвина Грея, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, а муфтий РТ Камиль Самигуллин расскажет о древнем боевом искусстве тюрков. Все это можно будет смотреть тоже в субботу, 4 июля, с 12:00 до 18:00 на сайте автономии татар Москвы.

Полторы недели назад Фарисов намекнул, что «сначала формат критиковали, а сейчас взяли за образец». «Буквально на днях вы узнаете, что его подхватили солидные организации, которые будут проводить такие же мероприятия», — сказал он. И вот спустя неделю Татарстан также объявил о проведении Сабантуя онлайн. Правда, получается, что на организацию мероприятия республика заложила всего четыре дня. Впрочем, как заверила Галимова, говоря о сжатых сроках и полноценности праздника, «президент республики поставил задачу сделать все на достойном уровне».



«Это будет не наш Сабантуй, — говорит источник, близкий к организаторам московского праздника, о различиях между онлайном московского и республиканского мероприятия. — Насколько нас копируют, не скажу. Но это 100 процентов не наш Сабантуй. До нас идею онлайн-Сабантуя никто не поднимал. Все на нас смотрели, а теперь на этом ажиотаж пытаются сделать». Еще один собеседник нашего издания допускает, что, возможно, кто-то неправильно донес идею до президента РТ. «Мы хотели площадки Татарстана технически добавить в нашу трансляцию, и это выглядело бы хорошо, но, очевидно, для кого-то в республике данная ситуация выглядела иначе», — считает наш источник.

В свою очередь Фарисов отметил, что в автономии не против того, чтобы Татарстан позаимствовал идею онлайн-формата. «У нас один формат — онлайн. Такой Сабантуй и у нас, и в Татарстане проходит — на двух площадках. Мы сейчас думаем, как бы это совместить, чтобы люди посмотрели и на ТНВ, и у нас. Мы не против, что они к нам присоединились. Главное — у нас одна и та же цель, чтобы люди получили три удовольствия: знакомство, впечатления и веру в будущее», — пояснил председатель автономии татар Москвы, добавляя, что контент у двух онлайн-Сабантуев будет разным.

Интересно, что в республике говорят, что дистанционное празднование — самостоятельное решение. «Это наша республиканская идея. Насколько я знаю, у московских татар пока Сабантуй не планируется», — сказала нам Аюпова.



«НА БЕЗРЫБЬЕ И РАК РЫБА»

Опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты довольно воодушевленно восприняли идею проведения Сабантуя в интернете — всяко лучше, чем ничего.

Разиль Валеев — экс-депутат Госсовета РТ:

— Во-первых, это не праздник плуга. Просто неправильный перевод. Сабантуй — весенний праздник. Да, «сабан», конечно, переводится как плуг. Но исторически доказано, что праздник так назывался, когда плуга еще не было, в XIII–XIV веках. «Сабан» по-другому означает «весна». Люди, которые не очень хорошо разбираются в истории Сабантуя, ошибочно называют его праздником плуга. Во-вторых, на безрыбье и рак рыба, как говорится. Чем совсем не проводить, можно хотя бы онлайн, чтобы не забыть наши исконные традиции. Это самый большой национальный праздник. Было бы прекрасно, если бы провели естественный Сабантуй, но говорят, что нет возможности такой.

Я пока не представляю, как это будет проходить. Просто интересно, как реализуют. Конечно, большого удовольствия не буду получать. Я не очень люблю и городские сабантуи. Я рос в татарской деревне и знаю, что такое истинный Сабантуй. Любопытно будет посмотреть и московский, и татарстанский Сабантуй. Как проводится он за пределами РТ, это тоже очень интересно. Я бывал на московском Сабантуе, там всегда грандиозно празднуют.

Фатих Сибагатуллин — депутат Государственной Думы РФ VII созыва:

— Ни экзамены, ни учеба, ни работа в онлайн-формате не заменят реального присутствия. Привыкнуть к этому невозможно. Сабантуй был местом встречи и празднования. Но другого я не вижу выхода. По телевизору посмотрю и татарстанский, и московский Сабантуй. Но я еще узнаю, может, разрешат праздник в каком-нибудь маленьком населенном пункте. У меня два района в Казани (Приволжский и Вахитовский) и семь в республике (Лаишево, Рыбная Слобода, Мамадыш, Елабуга, Кукмор, Сабы и Балтаси). Онлайн никак не заменит настоящий праздник. Но ничего не поделаешь. Главное — здоровье людей. Я и сам еще на самоизоляции по возрасту.

Рамиль Тухватуллин — депутат Государственного Совета РТ VI созыва, актер ТГАТ им. Камала:

— Сабантуй как символ татарского народа, гостеприимства, встреч — это наша традиция, которая не должна быть подвержена форс-мажорам, внешним факторам. Вариант, конечно, неоптимальный. Люди не смогут поучаствовать, воочию увидеть. Но как факт его нужно обязательно провести, даже в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Это вынужденная мера. И просто отменить мероприятие легче всего. Я посмотрю обе трансляции. Когда люди что-то делают, стараются, они в любом случае молодцы.

Римзиль Валеев — журналист, общественный деятель:

— Конечно, онлайн-трансляция не заменяет настоящий Сабантуй. В одном польза есть — в развитии цифровизации. В остальном — не знаю. Не придаю особого значения. Может, если будет время, посмотрю. Я, если где-то не бываю, наблюдаю потом трансляцию. Есть такая привычка — отследить. Но не для того, чтобы бороться или кайф ловить. Оно не заменяет. Просто от безвыходности. Минут 20 каждому Сабантую посвящу. Интересно, как исполнят показ этого дела.



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