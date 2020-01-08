На бульваре «Белые цветы» в Казани выступили молодые татарские исполнители

На бульваре «Белые цветы» в Казани прошел концерт молодых татарских исполнителей. 3 января на импровизированной сцене выступили группы «Яналыклар», «Онытма», «Кабан is cool», «Чэкчэкле килэчэк», «Син бары ышан», Qaynar, а также Sagitova, Булат Шаймиев, Дильбар Шарипова, Артур Фахуртдинов, Фаузия Кадырова, Михаил Лыков, Илюза Туктамышева.

Праздничный концерт проходил третий год подряд в рамках новогодней программы «Зима в парках», организованной Дирекцией парков и скверов и Управлением культуры при поддержке Президента Республики Татарстан и Мэрии города. Концерт состоялся совместно с Tat Cult Lab – музыкальной лабораторией для молодых композиторов, аранжировщиков, саунд-продюсеров, битмейкеров, музыкантов и поэтов.

kzn.ru