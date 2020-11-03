На фестивале востока в Петербурге прозвучит татарская, тувинская и башкирская музыка

Фестиваль искусств Востока Dairafest открылся в Санкт-Петербурге. С 30 октября по 20 ноября в онлайн и офлайн форматах гости фестиваля смогут познакомиться с самобытной культурой тувинцев, татар, башкир и других российских народов:

Dairafest-2020 посвящен «русскому ориентализму».

В программе — концерты, лекции, выставка и дискуссии. Все события будут транслироваться в соцсетях фестиваля. Среди артистов участница шоу «Голос Дети» Саида Мухаметзянова, певец, композитор и хоомейжи, искусный исполнитель в технике тувинского горлового пения Радик Тюлюш и многие другие.

На заключительном концерте в Государственной академической Капелле гости фестиваля услышат «Шехерезаду», «Антар», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». С помощью шедевров Римского-Корсакова и Бородина организаторы воплотят главную тему этого года — ориентализм — восточные мотивы и сюжеты в европейской культуре.

Во время дискуссий и лекций участники смогут разобраться как глубоко Восток проник в современную жизнь, как люди воспринимают его влияние и с какими мифами ежедневно сталкиваются.

www.dairafest.ru