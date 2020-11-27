На Гала-концерте фестиваля «Наше время — Безнең заман» впервые вручат спецприз «Герои нашего времени»

30 ноября в КРК «Пирамида» состоится Гала-концерт VIII ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман», который проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Первый зональный этап фестиваля состоялся 13-14 ноября в Альметьевске. Финальный зональный этап конкурса с успехом прошел 20-21 ноября в концертном зале Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма в Казани.

В общекомандном зачете по итогам финального зонального этапа конкурса в Казани 2 место было присуждено трем командам: ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»; МКУ Молодежное отделение «ТНВ» — «ТЯГ» Дрожжановского района РТ и АО «Казанский электротехнический завод». Сразу три команды заняли почетное 1 место: АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»; Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев» и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В общекомандном зачете по итогам конкурса, который прошел в Альметьевске, почетное 1 место завоевали: ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2 место было присуждено ППО АО «Аммоний» г.Менделеевск. 3 место поделили: МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Заинского муниципального района РТ»; МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ»; АО «Транснефть-Прикамье» г.Альметьевск.

В суперфинал фестиваля «Наше время — Безнең заман» вышло 12 команд.

В этом году фестиваль «Наше время — Безнең заман» посвящен двум значимым для истории датам — 100-летию ТАССР и 75-летию Победы. Заявки на фестиваль участники подавали в режиме онлайн. В течение года представители рабочих профессий активно готовились к конкурсу, проводя репетиции при помощи Интернета.

Как отмечают организаторы, фестиваль проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а конкурсные выступления без присутствия зрителей.

Важным новшеством фестиваля этого года станет особый приз под названием «Герои нашего времени». Почетная награда будет вручена команде, достойной Гран-при, но по совокупности баллов по всем номинациям, занявшей 1 место.

Лучшие команды – победительницы будут представлены фестивалем «Наше время — Безнең заман» в телевизионной программе «Герои «Нашего времени» на телеканале ТНВ. Проект стартовал в мае. Он посвящен участникам фестиваля, которые успешно совмещают свою основную работу и творческую деятельность.

Еще одной радостной и долгожданной новостью для участников фестиваля стало то, что с этого года в конкурсе, в составе творческого коллектива, принимают участие люди в возрастной категории от 35 до 45 лет. Напомним, что ранее возраст ограничивался 41 годом. Участники данной возрастной категории учувствуют в фестивале в составе творческого коллектива, состоящего не менее чем из 4 человек. Количество участников данного возраста не должно превышать 25 процентов от общего числа участников творческого коллектива.

Общие же возрастные требования к участникам фестиваля остались прежними – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, для которых занятие в видах конкурсной программы не является профессиональной деятельностью.

Напомним, фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи. Он является государственным социально-значимым проектом и не имеет коммерческих целей. Участие в фестивале бесплатное, оргвзнос с участников не взимается.

Учреждения и предприятия Республики Татарстан вне зависимости от формы собственности направляют для участия в фестивале команду или отдельных исполнителей, которые представят свои номера в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитка-презентация предприятия» (визитку готовят только команды, прошедшие на суперфинал в Казани).

Победители и лауреаты фестиваля награждаются кубками, дипломами, памятными подарками, денежными премиями. Обладатель Гран-при фестиваля будет награжден дипломом, переходящим кубком Президента Республики Татарстан и денежной премией на Гала-концерте, который пройдет 30 ноября в КРК «Пирамида».

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