На канале «Культура» покажут фильм «Сестрёнка» по повести Мустая Карима

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима в телевизионном прокате вновь появится художественный фильм «Сестрёнка» по повести «Радость нашего дома». Напомним, всероссийская премьера военной драмы режиссера Александра Галибина состоялась в сентябре 2019 года.

В федеральном эфире показы состоятся на общероссийском государственном телевизионном канале «Культура» в выходные дни 18 и 19 апреля, в 19.45 и 10.05.

Кинокартина ориентирована на самую широкую аудиторию — интересна и детям, и взрослым, и пожилым людям.

Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются непросто. Детям предстоит не только найти общий язык, но и суметь помочь друг другу пережить все тяготы и трудности военного времени.

bashinform.ru