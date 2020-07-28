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На канале «ШАЯН ТВ» идет второй сезон телевизионного проекта детской песни «Сәйлән»

На канале «ШАЯН ТВ» идет второй сезон телевизионного проекта детской песни «Сәйлән»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 28.07.2020 0

Целью фестиваля являются поиск, выявление и поддержка одаренных исполнителей татарской народной музыки; создание благоприятных условий для развития юных талантов, их творческого потенциала. Особенность проекта — участники должны петь только на татарском языке.

Для участия в конкурсе было принято около 1000 заявок от детей в возрасте 6-14 лет. По решению членов жюри 32 из них прошли в следующий этап проекта.

С 20 июля по 31 августа на сайте канала «ШАЯН ТВ» проходит онлайн-голосование, где зрители могут дать свои голоса за понравившегося участника. Участники, набравшие самое большое количество голосов, пройдут в полуфинал. Для конкурсантов предусмотрены уроки по вокалу, актерскому мастерству, мастер-классы по поведения на сцене. Победителей ждут ценные подарки.

Данный проект помогает молодым звездам сиять еще ярче и популяризировать песни на татарском языке.

Ссылка для голосования — https://shayantv.ru/ru/seilen/vote/

tatarnews.ru

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