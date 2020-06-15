На куполе городской соборной мечети № 1 города Омска появился новый полумесяц

«Золотой» купол городской соборной мечети № 1 Омска украсил сияющий полумесяц. Он виден издалека, символически освещая дорогу к мусульманскому храму. Конечно, месяц не имеет какой-либо канонической нагрузки в исламе. Это лишь распространенный и понятный всем в наши дни символ ислама и мусульманского культового здания. Подобные «полумесяцы» сегодня можно видеть не только на куполах мечетей. Изображение полумесяца есть и на вокзалах, и в аэропортах, и в городских справочниках. Все они означают одно – «здесь есть мечеть», здесь мусульмане могут прочитать намаз и вознести мольбу Всевышнему.

«Купол нашей строящейся мечети – соборной мечети №1 Омска изготовлен одной из фирм в Челябинской области, которая специализируется именно на таких купольных объектах. Для внешнего покрытия купола использован нитрид титана. Это покрытие не только придает «золотой» блеск, но и отлично защищает от коррозии, что в нашем климате очень важно. Месяц изготовлен этой же фирмой и также покрыт нитридом титана. Мы строим не только для нынешних прихожан, но и для их детей, внуков, правнуков и многих поколений. Ислам в наших краях – одна из традиционных исконных религий. Поэтому наши мусульмане должны иметь красивый достойный храм для поклонения Всевышнему. А для города это еще одно красивое здание, символизирующее, что наш народ многонационален и многоконфессионален.» — рассказал председатель «Духовного управления мусульман города Омска и Омской области (Омский Мухтасибат)» имам-мухтасиб Даулет хазрат Балтабаев.

dumrf.ru