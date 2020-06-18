На месте строящейся мечети в Нижнекамске начали возводить стены

Сегодня, в 25-й день месяца шавваль, в Нижнекамском мухтасибате произошло памятное событие — каменщики приступили к возведению стен городской мечети в 35-ом микрорайоне и положили первый кирпич. Специалисты отмечают особенности строительства объекта: необычные технологические отверстия, специальные штробы для системы вентиляции, закладки и проёмы. Напомним, что о начале строительства мечети было объявлено 15 ноября 2019 года. Ее проект отличается современным дизайном, который позволит использовать здание не только в качестве религиозного храма, но и как духовно-просветительский центр для мусульман. Мечеть появится на пересечении улиц Гайнуллина и Студенческая г.Нижнекамска. Сроки окончания строительства зависят от поступления финансирования поэтому мухтасибат Нижнекамска продолжает сбор средств. Деньги можно перевести на пластиковую карту «Сбербанк» 4817 7602 2641 6661 (Алсу Рафиковна), либо принести в ящик для сбора денег в Соборной мечети города или перечислить безналичным платежом.

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