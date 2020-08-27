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На обновленной набережной озера Кабан пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән Базары»

На обновленной набережной озера Кабан пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән Базары»

в Новости, Слайдер, Культура, Всемирный форум татарской молодежи, Главные новости, 27.08.2020 0

29−30 августа на обновленной набережной озера Кабан пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән Базары». В этом году фестиваль будет посвящен 30-летию со дня принятия Декларации о суверенитете Республики Татарстан и 100-летию образования ТАССР.

В программе фестиваля: дизайн-маркет, детская площадка, лекторий, танцы в формате «бию for you», экскурсии, иммерсивный театр, фотозона, татарская чайная церемония, татарские костюмы, квест, кино, концерт современной музыки и многое другое. На фестивале можно будет увидеть работы современных татарских дизайнеров, художников, кулинаров, музыкантов и других представителей креативных индустрий. Кроме татарских дизайнеров и музыкантов, участие в фестивале также примут представители башкирского, удмуртского, чувашского и ногайского народов.

В этом году в рамках «Печән базары» впервые состоится «Милли кием көне» (День татарского костюма), идею которого поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. «Милли кием көне» пройдет в формате иммерсивного театра, режиссером которого выступил Айдар Заббаров.

Кроме того, на «Печән базары» можно будет послушать лекции, принять участие в мозговом штурме о том, как вытащить из комы татарский язык, поучаствовать в татарской чайной церемонии. Отдельно будет функционировать детская площадка, которая состоит из различных мастер-классов. Фотозона станет работать в стиле эпохи татарского быта периода XVIII-XX веков. Завершится фестиваль «Печән базары» просмотром фильмов молодых татарских режиссеров и концертом.

business-gazeta.ru

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