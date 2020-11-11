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На первый спектакль в новом татарском драмтеатре раскупили билеты

На первый спектакль в новом татарском драмтеатре раскупили билеты

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.11.2020 0

Почти 100% билетов продано на первую постановку, которую покажут в новом татарском драматическом театре Набережных Челнов. 31-й сезон откроют 14 ноября с музыкальной комедии по пьесе Ильгиза Зайниева «Туйга ничə кѳн кала». Постановка будет на татарском языке с синхронным переводом на русский.

Билеты реализуют через кассу театра и онлайн. На вечер 10 ноября в продаже оставалось всего пять свободных мест из 140 имеющихся. Зал рассчитан на 294 зрителя, однако в виду ограничений посетителей рассаживают в шахматном порядке.

chelny-biz.ru

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