На площадке «Ачык Университет» появился новый курс «Татар дизайны: файдалы материаллар»

На площадке онлайн- и офлайн-образования «Ачык Университет» появился новый курс «Татар дизайны: файдалы материаллар» («Татарский дизайн: полезные материалы»).

С каждым годом количество татарских дизайнеров увеличивается, именно для того, чтобы их поддержать и был разработан этот курс. Он не о графических программах или методах шитья, а об изображениях, идеях, методах и знаниях, которые использует каждый дизайнер.

Темы курса:

— история татарских алфавитов;

— основные знания по национальным костюмам и орнаментам;

— стратегия разработки современной одежды;

— основы татарской каллиграфии;

— предложения по работе с иллюстративным материалом;

— образцы татарских плакатов и афиш;

— объяснения татарской мифологии;

— объяснение разницы между понятиями «локальный» и «национальный»;

— татарские мечети.

Среди лекторов — каллиграф Наджиб Наккаш, креативный директор музея чак-чака Раушания Полосина-Сулейманова, руководитель проекта Tatar Casual Айгуль Сингатуллина, иллюстратор Гузель Гарипова, научный сотрудники института имени Ибрагимова — Лейла Давлетшина и Рауза Султанова, архитектор Айвар Саттаров, конечно же, сотрудники института Марджани — Лилия Габдрафикова, Гузель Валеева-Сулейманова, Марат Гибатдинов.

Курс доступен всем желающим по ссылке https://univer.tatar/courses//.

Каждому прошедшему курс до конца высылается электронный сертификат.

Координатор курса: Всемирный форум татарской молодежи

Общение со СМИ: +7 937 003 49 23 Динара

Менеджер проекта: +7 937 618 04 09 Зухра.

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