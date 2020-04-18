На сайте Министерства образования и науки РТ создан виртуальный музей

На сайте Министерства образования и науки РТ заработал виртуальный музей «Перелистывая страницы прошлого…». Он посвящён 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Музей создаётся с целью формирования у обучающихся и студентов интереса к историческому прошлому, наследию, культурным традициям своего народа, поисковой и проектной деятельности, повышения общественной активности, сохранения преемственности поколений.

В виртуальном музее «Перелистывая страницы прошлого…» размещаются сканварианты творческих работ (сочинения, стихи, прозаические произведения, публикации в стенной печати с материалами из жизни школы, класса, памятные надписи на книжках и фото, записи из личных дневников и т.д.) школьников и студентов 20-70-х годов ХХ века.