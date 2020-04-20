На Школе наследия представлен расширенный проект Татарской слободы Екатеринбурга

18 апреля на онлайн-конференции Школы наследия были презентованы проекты всех рабочих групп по историческим объектам. Эфир был приурочен к Международному дню памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites), объявленный в 1983 году по инициативе Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). 18 апреля Центром культурного наследия ЮНЕСКО объявлен праздничным днем, чтобы обратить внимание на культурное наследие мира, нуждающееся в постоянной заботе и защите.

«Символично, что именно в этот день дан настоящий старт нашего практического этапа. 11 команд смогли представить начало своих исследований по выбранным историческим объектам Екатеринбурга. Девиз Школы: «Каждому дому по хранителю» получает своё реальное воплощение» – поделилась координатор Школы Александра Шестакова

Как мы уже писали, к концу XIX века в центре Екатеринбурга вокруг дома знаменитых купцов Агафуровых сформировался «татарский квартал». В 2019 году со стартом работ по реставрации особняка Миллера, ранее получившего признание на Ночи городских инициатив, было решено начать реализацию проекта «Татарская слобода Екатеринбурга». В конце года на открытии Школы наследия были презентованы Особняк Миллера и Татарская слобода Екатеринбурга в границах улиц Сакко и Ванцетти и Шейнкмана.

После окончания образовательного этапа Школы стартовала практическая часть. На ней проект был расширен до «Татарской слободы на пересечении Европы и Азии», запада и востока. В новую концепцию рабочая группа включила соседствующие с особняками Агафуровых дома Панова и Лебедева, не имеющие татарской истории, но также входящие в памятники деревянного зодчества.

«По особняку Миллера проделано мног работы, сейчас все на стадии проекта реставрации. В доме Зайнетлина Агафурова сейчас находится Постпредство Татарстана и уже готов проект реставрации. Дом Камалетдина Агафурова занимает музейный клуб и в нем кипит жизнь, но объект требует реставрации. Опасение вызывают дома Панова и Лебедева – они уже много лет пустуют и без хозяина и отопления мы можем потерять эти сокровища». — рассказал кординатор проекта, Ильдар Хабибуллин

Наш портал совместно с рабочей группой Школы наследия по Татарской слободе Екатеринбурга и телеграм-каналом «АрхиЕкат» планирует выпуск ряда статей по домам, входящим в проект, в них мы дадим историческую справку и поделимся интересными фактами. Сегодня публикуем фото.

На презентациях Школы наследия также сформированы рабочие группы по следущим территориям: Хлебная площадь (Купецкая слобода), Сад Казанцева и окрестности, Первая электростанция и окрестности, Усадьба Рязанова, Городок Чекистов, Улица Попова, Первомайская, 1, Царский мост, Аэропорт «Уктус».

Слева-напрво:

Александр Серков – архитектор проектного бюро Р1;

Анна Белейчева – предприниматель, дизайнер интерьеров;

Евгений Гарифуллин – инженер по технадзору за состоянием и содержанием зданий и сооружений;

Иван Вахонин – преподаватель, соучредитель УФО «Фолкъ-Толкъ»;

Ильдар Хабибуллин – координатор рабочей группы, директор ПСК «Призма», автор телеграм-канала @ArhiEkat, координатор Совета татарских краеведов Среднего Урала, главный редактор портала Ural.tatar;

Марина Митрохина – городской фоторепортер и любитель исторической застройки Екатеринбурга;

Мария Ульянова – член рабочей группы.

Состав рабочей группы открытый, участники приглашают всех желающих к совместной работе, а партнеров и спонсоров – к взаимовыгодному сотрудничеству.

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Альбина Шаймухаметова