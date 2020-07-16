На сохранение идентичности татар выделили 100 млн рублей

Власти Татарстана, несмотря на падение доходов бюджета, выделили из республиканской казны 100 млн руб. на программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа» в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, выступая на заседании комиссии по сохранению и развитию татарского языка.

В частности, для национально-культурных автономий татар в регионах России и зарубежных странах будут закуплены национальные костюмы и музыкальные инструменты на сумму 8,5 млн руб.

Господин Шайхразиев отметил, что в прежние годы на программу выделяли около 32 млн руб.

kommersant.ru