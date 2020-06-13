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На Среднем Урале состоится конкурс для библиотекарей по продвижению культуры и истории татар

На Среднем Урале состоится конкурс для библиотекарей по продвижению культуры и истории татар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 13.06.2020 0 7

Областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области проводится в рамках празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, сообщает Постпредство РТ в СО.
Организаторы конкурса: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области и государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».

В Конкурсе могут принимать участие специалисты муниципальных библиотек Свердловской области и библиотек школ с этнокультурным татарским компонентом образования, расположенных на территории Свердловской области.
Этапы и сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 08 июня по 01 декабря 2020 года:
7.1.1. прием работ электронной почтой – до 30 октября 2020 года;
7.1.2. работа жюри и подведение итогов – до 15 ноября 2020 года;
7.1.3. объявление победителей Конкурса – до 1 декабря 2020 года;
7.1.4. награждение победителей Конкурса – до 1 декабря 2020 года.

Материалы для участия в Конкурсе (Заявка, Конкурсная работа и дополнительные материалы к ней) принимаются на электронную почту: konkurs@somb.ru с указанием в теме письма «Конкурс к 100-летию образования ТАССР».

ural.tatar

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