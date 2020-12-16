Оперная студия Казанской консерватории готовит новогодний подарок зрителям. 22 декабря на сцене Государственного Большого концертного зала имени С.Сайдашева покажут музыкальную комедию Джаудата Файзи «Хуҗа Насретдин» на татарском языке. Постановка посвящена 110-летию со дня рождения композитора.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Украины Ринат Бекташев. За основу взят сюжет о легендарном восточном персонаже, рассказанный в пьесе Наки Исанбета. Остроумный Хуҗа ратует за справедливость, умеет посмеяться над собой и общается со всеми на равных, невзирая на сан и сословие.

По словам режиссера, эта постановка – своеобразная фантазия, попытка взглянуть на прошлое глазами современного человека. В то же время, в спектакле воссоздается традиция так называемой «школы представления», которой присуща демонстрация утрированных, преувеличенных страстей.

Музыка Джаудата Файзи прозвучит в редакции и оркестровке Ильяса Камала. Кроме того, несколько собственных композиций молодого автора органично дополнят звучащую ткань спектакля.

Исполнители – молодые певцы, солисты оперной студии Казанской консерватории Ильгиз Мухутдинов, Диана Медведева, Диляра Тухватуллина, Айрат Ганиев, Руслан Закиров, Айгуль Гардисламова, Мустафа Алиев и другие. Художественный руководитель оперной студии – заслуженный деятель искусств РТ Альфия Заппарова.

В постановке также участвует оркестр «Tatarica» под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Рината Халитова и хор оперной студии (руководитель Гульназ Акбарова).

Важную роль в подготовке спектакля играют концертмейстеры Татьяна Сафонова и Венера Гатауллина, педагог по актерскому мастерству, заслуженная артистка РФ Лия Загидуллина и педагог по технике речи, доктор филологических наук Гаптрауф Нуриев.

Оперная студия Казанской консерватории обращается к творчеству Джаудата Файзи не впервые – в 2010 году была поставлена искрометная музыкальная комедия «Башмачки», заслужившая высокую оценку критиков и любовь публики.

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