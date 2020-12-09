На сцене ТГАТ им. Г. Камала покажут традиционную татарскую свадьбу

9 декабря в 19.00 на сцене ТГАТ им. Г. Камала состоится премьера программы «Туган ил» («Родная сторона») Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан в постановке народного артиста РТ Айрата Хаметова.

В нее войдет премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба»), который основан на фольклорно – этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX — начала ХХ века. У публики будет уникальная возможность окунуться в историю и увидеть традиционную татарскую свадьбу.

Специально для премьеры было сшито около 300 красочных костюмов по историческим материалам. Для оркестра были закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче отразить особенности того времени.

Зрителям также будут представлены разнообразные вокально-хореографические композиции, татарские народные песни и попурри из «Золотого фонда» ансамбля, новые номера, поставленные в течение последних двух лет.

mincult.tatarstan.ru