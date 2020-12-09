enrutat
Главная / На сцене ТГАТ им. Г. Камала покажут традиционную татарскую свадьбу
На сцене ТГАТ им. Г. Камала покажут традиционную татарскую свадьбу

На сцене ТГАТ им. Г. Камала покажут традиционную татарскую свадьбу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.12.2020 0 10

9 декабря в 19.00 на сцене ТГАТ им. Г. Камала состоится премьера программы «Туган ил» («Родная сторона») Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан в постановке народного артиста РТ Айрата Хаметова.

В нее войдет премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба»), который основан на фольклорно – этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX — начала ХХ века. У публики будет уникальная возможность окунуться в историю и увидеть традиционную татарскую свадьбу.

Специально для премьеры было сшито около 300 красочных костюмов по историческим материалам. Для оркестра были закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче отразить особенности того времени.

Зрителям также будут представлены разнообразные вокально-хореографические композиции, татарские народные песни и попурри из «Золотого фонда» ансамбля, новые номера, поставленные в течение последних двух лет.

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.