На ТНВ появится ток-шоу об истории татарского народа

На телеканале ТНВ по пятницам начнет выходить новое ток-шоу, в котором на русском языке будут освещаться ключевые этапы истории татарского народа. Проект получил название «Точка опоры», сообщает пресс-служба телерадиокомпании.
Вести новое шоу будут журналист Светлана Спирина, а также историк и профессор Амстердамского университета Альфрид Бустанов.
«Проект „Точка опоры“ — это возможность общения с обществом, достижение новых аудиторий, обогащение научного знания», — отметил Бустанов.
По его мнению, главными темами, которые должны подниматься в шоу, должны стать национальная идентичность, взгляд на современное среднее и высшее образование, направленное на развитие татарской культуры, а также взаимодействие республики с другими регионами, татарскими диаспорами за пределами Татарстана и России.
«Точка опоры» будет выходить на ТНВ по пятницам в 19.00 и 20.00.