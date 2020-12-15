На ТНВ появится ток-шоу об истории татарского народа

На телеканале ТНВ по пятницам начнет выходить новое ток-шоу, в котором на русском языке будут освещаться ключевые этапы истории татарского народа. Проект получил название «Точка опоры», сообщает пресс-служба телерадиокомпании.

Вести новое шоу будут журналист Светлана Спирина, а также историк и профессор Амстердамского университета Альфрид Бустанов.

«Проект „Точка опоры“ — это возможность общения с обществом, достижение новых аудиторий, обогащение научного знания», — отметил Бустанов.

По его мнению, главными темами, которые должны подниматься в шоу, должны стать национальная идентичность, взгляд на современное среднее и высшее образование, направленное на развитие татарской культуры, а также взаимодействие республики с другими регионами, татарскими диаспорами за пределами Татарстана и России.

«Точка опоры» будет выходить на ТНВ по пятницам в 19.00 и 20.00.

tatar-inform.ru