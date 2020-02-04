На Урале, в гостях у татар

В гостях у татар в ближайшие месяцы побывают жители самых разных городов России – от Владивостока до Симферополя. Проект под названием «В гостях у татар», посвященный 100-летию Татарской АССР, подготовил Елабужский государственный музей-заповедник. Местом старта гастрольного проекта выбрали Екатеринбург – в Свердловском областном краеведческом музее состоялся настоящий праздник татарской культуры.

Выставка «В гостях у татар» – это более сотни живописных и графических работ из фондов музея-заповедника, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Картины, включённые в экспозицию, были созданы во время международных арт-симпозиумов в Елабуге. Этот творческий проект, имеющий этническую направленность, также реализует Елабужский музей-заповедник, ежегодно приглашая художников из разных стран. Для выставки в столице Урала отобрали наиболее интересные работы художников-татар, рассказывающие о национальных праздниках, обычаях, играх.

В разделе декоративно-прикладного искусства – предметы быта, украшенные вышивкой головные уборы и одежда, выполненная в технике кожаной мозаики обувь и многое другое. Организаторы называют экспозицию настоящей красочной энциклопедией татарской национальной культуры. Выставка дополнена информационными стендами и планшетами, рассказывающими об истории и религии, традициях и быте, образовании и науке, о выдающихся деятелях татарского народа с древних времен до наших дней.

Открытие выставки в каждом из городов обещает стать ярким событием. Здесь можно будет услышать музыку в исполнении татарстанских артистов и попробовать татарские национальные блюда и лакомства. В Екатеринбурге открытие экспозиции посетили постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов и другие гости, в том числе консулы Италии и Кипра. Вместе с сотрудниками Елабужского музея-заповедника выставку представляли председатель Союза художников Татарстана Ильнур Сиразиев и мастер игры на национальных инструментах елабужанин Талгат Зарипов.

В течение года пройдёт тринадцать выставок: после Екатеринбурга экспозиция отправится во Владивосток, затем в Хабаровск, Красноярск, Тюмень, Оренбург, Самару, Симферополь, Астрахань, Санкт-Петербург и другие города, где компактно проживают татары.

«Этот год для Татарстана знаменательный, поэтому наше Министерство культуры доверило нам осуществить невероятно интересный проект, – рассказала генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко. – Думаю, всем посетителям будет интересно узнать о нашей культуре, традициях. И, конечно, это подарок тем, кто скучает по своей малой родине, хочет вспомнить свою культуру. Вообще, куда бы ни ездил наш государственный музей-заповедник с выставками, мы везде обязательно ищем людей татарской национальности, встречаемся с ними и рассказываем, как развивается наша республика, наша культура».

Проект «В гостях у татар» реализуется совместно министерствами культуры России, Татарстана и других регионов страны, с участием Союза музеев России, представительств Татарстана в российских регионах. Газета «Республика Татарстан» выступает информационным партнером проекта.

rt-online.ru