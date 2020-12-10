На выставке «Любимый Татарстан-2020» был представлен костюм царицы Сююмбике

9 декабря в Галерее «Национальный центр» на выставке «Любимый Татарстан-2020», посвященной 100-летию образования Татарской АССР и Году Сююмбике в Казани, состоялась встреча с журналистом, гидом-переводчиком Фаридой Назмиевой и хореографа Айгуль Гильметдиновой, представившей костюм царицы Сююмбике и рассказавшей об истории этого костюма.

Презентация, состоявшаяся на фоне экспозиции выставки, произвела на присутствующих яркое впечатление. Айгуль ханым рассказала о представленном на выставке сценическом костюме Сююмбике, разработанном Ринатом Харисовым для спектакля, сшитого в Казанском оперном театре в 2002 году. В частности, Айгуль Гильметдинова отметила, что орнамент на сценическом костюме имеет растительное происхождение, а нагрудную перевязь хаситэ, украшенную подвесками, монетами, драгоценными камнями и амулетами-оберегами, носили только благородные женщины XVI столетия.

Организаторы экспозиции и кураторы выставки Винера Абдуллина и Сания Бахтиярова продемонстрировали свои скульптурные и живописные произведения, посвященные Сююмбике, и рассказали о своем восприятии образа легендарной царицы. Завершением встречи стало традиционное чаепитие.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области