На выставке в Волгограде представили халяльную продукцию, восточные сладости и специи

Выставка-ярмарка халяльной продукции, восточных сладостей, специй, а также мусульманской одежды, ювелирных украшений, предметов декоративно-прикладного искусства открылась в пятницу в выставочном центре Волгограда. В ней принимает участие около 50 организаций из 10 российских регионов, а также татарская диаспора Республики Азербайджан, сообщил журналистам председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Центрального духовного управления мусульман России Ринат Раев.

«В Волгоградской области впервые проходит межрегиональный форум мусульманской культуры и выставка-ярмарка халяльной продукции. <…> Это замечательная возможность познать друг друга, познать культуру разных народов», — сказал Раев. Он уточнил, что такие межрегиональные форумы и выставки могут стать традиционными.

В день открытия выставки у павильонов было многолюдно. Посетители пробовали и покупали мясные деликатесы, мед, выпечку, специи, осматривали павильоны с одеждой, коврами, драгоценностями и бижутерией. «Я не мусульманка, но с удовольствием пришла сюда вместе с внуком приобрести знаменитые восточные сладости, ну и халяльная еда мне тоже интересна, пока присматриваюсь, прицениваюсь. Выбор, конечно, приятно удивляет», — сказала ТАСС пенсионерка Валентина Рыкалина.

В программе форума есть лекции о здоровье, семейных ценностях, воспитании детей. Выставка-ярмарка включает мастер-классы по приготовлению блюд и их дегустацию, а татарская диаспора из Азербайджана проведет специальный мастер-класс по приготовлению кутабов с зеленью. В халяльном фудкорте можно приобрести готовые блюда: долму, плов, гранатовый салат, бадамбуру (пирожки с начинкой), шекербуру (сладкие пирожки), пахлаву.

Выставка завершит свою работу в воскресенье, 15 марта. «Можно назвать сегодняшнее мероприятие праздником мусульманской культуры, это знакомство с традициями, с халяльной продукцией регионов. Этот праздник несет дружбу, знакомство с традициями друг друга, это очень важно», — отметил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. tass.ru