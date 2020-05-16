На YouTube-канале театра Камала появились записи еще шести спектаклей

Напомним, в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции руководство театра решило поддержать своих зрителей, пребывающих в самоизоляции, и открыть им бесплатный доступ к легендарным архивным спектаклям, среди которых «Старик из деревни Альдермеш», «Мулла» и «Перстень» и др.