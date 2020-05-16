На YouTube-канале театра Камала появились записи еще шести спектаклей

Театр Камала выложил на своем YouTube-канале записи шести спектаклей, которые интернет-пользователи смогут посмотреть бесплатно.
Напомним, в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции руководство театра решило поддержать своих зрителей, пребывающих в самоизоляции, и открыть им бесплатный доступ к легендарным архивным спектаклям, среди которых «Старик из деревни Альдермеш», «Мулла» и «Перстень» и др.
Зрителям стали доступны постановки «Хуҗа Насретдин» («Ходжа Насретдин») 2015 года, «Минем исемем Кызыл» («Меня зовут Красный») 2014-го, «Искән җилләр көенә» («Под музыку ветра») 2012-го, «41-нең арбалы хатыннары» («Женщины 41-го») 2010-го, «Өч сеңел» («Три сестры») 2006-го и «Баскетболист» 2002-го.
К слову, театр Камала не только опубликовал значимые спектакли различных годов на YouTube-канале, но и организовал на своем сайте трансляции видеозаписей спектаклей 114-го сезона.