На здании «Татмедиа» установили самую высотную новогоднюю елку Европы

Новогоднюю инсталляцию в виде светящейся елки установили на одном из самых высоких зданий Казани: праздничная конструкция украсила кровлю высотки АО «Татмедиа». В вечернее время огни от елки видны сразу из нескольких районов города, в том числе с Кремлевской набережной, которая в праздники притягивает казанцев и гостей столицы Татарстана.

По словам генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, высота елки составляет около 18 метров, самого здания 56 метров. Для украшения конструкции использовали 390 метров гирлянд.

«Новогоднюю конструкцию на крыше нашего здания мы установили, чтобы поднять настроение жителям Казани и туристам, которые приедут в наш город на январские каникулы», – сказал Садыков.

В Европе самой высокой новогодней конструкцией традиционно считается елка, которую монтируют в испанской Гранаде. Ее высота составляет 55 метров. В России самую высокую елку устанавливают в Красноярске, ее высота также составляет 55 метров. Для сравнения: высота Кремлевской елки в Москве редко превышает 30 метров.

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