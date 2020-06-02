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Начался прием заявок на дистанционный конкурс — выставку творческих работ «Сибирский Сабантуй-2020»

Начался прием заявок на дистанционный конкурс — выставку творческих работ «Сибирский Сабантуй-2020»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 02.06.2020 0 7

К участию в конкурсе приглашаются жители Сибирского федерального округа.
Возрастные категории участников:

от 3 до 7 лет;
от 8 до 13 лет;
от 14 до 18 лет;
от 18 лет и старше.

Сроки проведения Конкурса:

Конкурс проводится с 1 июня по 15 июня 2020 года.
Подведение итогов с 15 по 19 июня 2020 года.
Информации об итогах проведения Конкурса будет размещена на сайте ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр» http://tatarseber.ru/ после 22 июня 2020 года.

Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проходит дистанционно.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 часов 15 июня 2020 года отправить Заявку и творческую работу (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета конкурса: saban-tuy@mail.ru (форма заявки в Приложении). В теме указываете: «конкурс творческих работ».

Принимаются работы в любой творческой технике: коллаж, батик, пэчворк, вышивка, лепка, рисунок, художественная роспись, бисероплетение и другие.

Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населённый пункт, район.

Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.

Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».

После подведения итогов результат и дипломы на сайте ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр» http://tatarseber.ru/ после 22 июня 2020 года.

Адрес оргкомитета конкурса:

630112, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46, офис 221
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»
Телефон/факс для справок: 8-952-928-78-38, 8-913-204-01-27
Адрес электронной почты: saban-tuy@mail.ru

Новосибирский областной татарский культурный центр

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