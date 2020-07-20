«Начнем в любом случае»: как театр Камала будет открывать театральный сезон в офлайне

В Камаловском театре прошел сбор труппы. Актеры собрались «над стеной» — трансляция с Zoom велась на экране над сценой. Непосредственно в зрительном зале были директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер Фарид Бикчантаев, которые рассказали о предстоящих премьерах сезона. А вот о том, когда театр начнет работу, сказала гостья театра — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Черная бурка» в подарок

Главной интригой для собравшихся была дата открытия нового театрального сезона. Разрешила ее министр культуры РТ Ирада Аюпова. Сделала это она, к слову, в свой день рождения.

— В августе, если будет собираться хотя бы 50 процентов зала, можно начинать работу. Но 21 августа начнем в любом случае. Роспотребнадзор должен дать четкие рекомендации по работе театров. Как только они появятся, мы эту информацию опубликуем и будут ясны правила работы артистов, рассадки зрительного зала, эксплуатации театра в целом. Главное — чтобы никто не заболел, не пострадал от инфекции, ни артисты, ни зрители, — заявила Ирада Аюпова.

Министр также пообщалась с артистами, которые присутствовали на сборе труппы онлайн. «Устали отдыхать уже?» — спросила она. Коллектив театра поздравил министра культуры Татарстана с днем рождения. Помимо праздничного букета, ей вручили постер с фотографией сцены из ее любимого спектакля Камаловского театра — «Кара чикмен» («Черная бурка»).

Актеры собрались «над стеной» — трансляция с Zoom велась на экране над сценой

Когда и как купить билет в театр

Ирада Аюпова отметила, что, помимо общей работы театра в новых условиях, спорными остаются два вопроса. Первый вопрос касается рассадки зрителей. Зрители приходят провести досуг семьями, поэтому рассаживать их через одно-два кресла нецелесообразно — живут люди вместе. Таким образом, при планировании продаж билетов предлагается сохранить семейную рассадку. Вместе с тем многие приходят в театр не только посмотреть спектакль, но и пообщаться друг с другом. Здесь отдельно сидящие зрители тоже будут смотреться странно.

Второй момент — основные сложности могут возникнуть не в самом зрительном зале, а на входе-выходе в него или в театр, в коридорах, буфете или туалетах. Здесь также предстоит дождаться четкого регламента Роспотребнадзора, после чего региональный штаб будет принимать конкретные решения.

— Мы с вами понимаем, что продать билеты за один день невозможно. Это не продуктовая корзина, которую можно заполнить за один визит в магазин. Здесь должна быть проделана определенная работа, связанная с рекламой, продвижением, маркетингом. Поэтому все культурные учреждения сегодня продают билеты на 50-процентную загрузку зала, как только решение Роспотребнадзором будет принято, начнется и полная продажа. Очень надеемся, что количество больных будет с каждым днем уменьшаться. Мы видим, как актеры соскучились по сцене, а зрители — по театру, — рассказала Ирада Аюпова.

В кассе театра подтвердили, что продажи билетов на конец августа и сентябрь стартуют с сегодняшнего дня, 14 июля. Продавать билеты будут также в онлайн-формате.

По словам Фарида Бикчантаева, в нем задействована вся труппа, все службы театра, а это может быть опасным в связи с распространением вируса

«Голубую шаль» заменят «Угасшие звезды»

До собрания предполагалось, что первым спектаклем нового сезона станет «Голубая шаль». Однако, по словам Фарида Бикчантаева, в нем задействована вся труппа, все службы театра, а это может быть опасным в связи с распространением вируса:

— Мы приняли решение показать более камерный по актерскому составу спектакль. Возможно, это будут «Угасшие звезды». Это премьера, мы до самоизоляции смогли сыграть ее всего 2-3 раза. А открыть сезон музыкальным спектаклем, да еще о Сайдашеве, Тинчурине — это очень хорошо. Хотелось бы, конечно, начать и с премьеры, но я не уверен, успеем ли. Мы не можем проводить репетиции с большим количеством актеров. Кроме того, все счета закрыты до 1 сентября, так что для спектакля что-то купить, даже материалы для костюмов, это проблемно. А премьера — это спектакль по пьесе Ильгиза Зайниева «Женюсь.тат». До сегодняшнего собрания предполагалось сыграть премьеру 11 сентября. Мы, конечно, постараемся и к августу, но я не уверен.

Премьеры сезона

7 ноября главный режиссер планирует показать премьеру по пьесе Артура Шайдуллина «Сагынырсызмы?», которая заняла первое место на конкурсе «Новая татарская пьеса» в декабре 2019 года. В планах также пьеса Ркаила Зайдуллы «Двойник» — острая политическая работа. Айдар Заббаров с 15 июля приступает к репетиции документального проекта для малой сцены театра. Проехав по умирающим деревням Татарстана, он находит в них людей, которые до сих пор в них живут. Спектакль будет сделан небольшой группой актеров в 5-6 человек.

— Вообще, сезон будет трудным и необычным. Мы еще не знаем, насколько активным будет зритель, есть некая двойственность. С одной стороны, кажется, что люди соскучились по театру, с другой — многие по-прежнему сторонятся массовых мероприятий. Сыграл свою роль и экономический удар, который пандемия нанесла по кошельку россиян. Это тоже немаловажный фактор, несмотря на то, что цена билетов в наш театр всегда была демократичной. Так что мы пока нащупываем свою линию работы в новом сезоне, — резюмировал Фарид Бикчантаев.



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