С 23 декабря 2020 года в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан начнёт работу выставка «Открытый миру», посвящённая празднованию 100-летия образования ТАССР и 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана.

Выставка знакомит с историей взаимоотношений Республики Татарстан с международными партнерами, культурными и экономическими аспектами сотрудничества, которое во многом направлено на поддержание мира и стабильности в отношениях между странами.

На выставке представлены подарочный письменный набор – дар Премьер-министра Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, скульптура «Летучий корабль» и набор для каллиграфии, выполненный мастерами Китайской Народной Республики, образцы оружейного искусства Японии, Саудовской Аравии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Особое место занимают фотографии, награды, благодарственные письма и дипломатические дары, преподнесенные во время международных визитов и встреч первого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева и действующего Президента Р.Н. Минниханова – предметы, хранящиеся в фондах Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Выставка «Открытый миру» организована при содействии Аппарата Президента РТ и Министерства культуры РТ.

Выставка продолжит работу до 28 февраля 2021 года.

mincult.tatarstan.ru