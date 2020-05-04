Наиль Мирсаитов: «Я многое пересмотрел в своей жизни»

Осенью этого года в Волгоградской области и Москве состоится Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2020». Имена победителей региональных этапов станут известны к началу июня. Годом ранее победителем в Татарстане стал учитель биологии казанского лицея №2 Наиль Мирсаитов, который в Москве представил педагогическое сообщество Республики Татарстан. Тогда по итогам отборочных туров 29-летний педагог вошел в пятерку сильнейших учителей России и стал обладателем малого «Хрустального пеликана». Мы беседуем с ним о том, как изменилась с тех пор его жизнь и как в становлении карьеры педагога помогают гранты.

– Помню, как в прошлом году накануне Дня учителя все внимательно смотрели трансляцию церемонии чествования победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», которая проходила в Государственном Кремлевском дворце Москвы. В 2019 году абсолютным победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы средней школы №55 «Долина знаний» г. Волгограда Лариса Арачашвили. Возможно, что сработал гендерный фактор, поскольку на протяжении предыдущих нескольких лет победителями были мужчины. C какими впечатлениями вы вернулись после конкурса?

– У меня до сих пор сильные эмоции. Традиционно Всероссийский конкурс проходит на родине победителя предыдущего года. Российский этап 30-го юбилейного конкурса был организован на самом высоком уровне. В 2018 году его выиграл учитель обществознания и права Алихан Динаев из города Грозного, поэтому открытие мероприятия состоялось в театрально-концертном зале Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова. Здесь собралось все педагогическое сообщество нашей страны. Чеченцы очень гостеприимный народ. У меня не было каких-то сложностей, связанных с менталитетом, а было ощущение, что я выступаю перед своими учениками.

Конкурс «Учитель года» требует много сил и усилий, поэтому пришлось серьезно готовиться и очень много читать литературы. Для того чтобы дойти до финала, необходимо пройти через несколько этапов: это внеурочное занятие, мастер-класс, публичное мероприятие – всего семь испытаний. После первого этапа из 85 претендентов выбывают 70 человек, после второго из 15 остаются 5 сильнейших педагогов. Итоги конкурса были подведены в Москве после третьего очного тура «Учитель-лидер». Тогда самые сильные российские учителя прошли два конкурсных испытания – «Публичную лекцию» и «Разговор с министром», где участники дискутировали о роли школы и воспитания в условиях современных вызовов.

Дойти до финала и быть в пятерке лучших учителей страны – это уже победа. Для меня была огромная честь и ответственность представлять Татарстан. Знаете, какая мысль меня сопровождала? Очень много талантливых коллег, кто отлично разбирается в своем предмете, но не смог пробиться и остался за бортом. Думаю, что второе условие моей победы на соревновании такого высокого уровня – это результат сплоченности педагогического коллектива нашего лицея, который принял непосредственное участие в моей подготовке.

– Когда-то вы сами приехали учиться в Казань из Оренбурга, чтобы получить хорошее среднее образование. Раньше казанские татары ездили в медресе «Хусаиния» в Оренбург. По воспоминаниям современников, наряду с медресе «Мухаммадия» в Казани, «Галия» в Уфе и медресе «Мутыгия» в Уральске, где учился великий татарский поэт Габдулла Тукай, медресе «Хусаиния» считалось одним из лучших учебных заведений того времени.

– Действительно, я сам в 2003 году поступил учиться в столицу Татарстана вместе со своим другом, приехав из небольшого города Сорочинска Оренбургской области. Годом ранее, когда я был шестиклассником, мне довелось познакомиться с журналистом-международником Дамиром Гиззатовичем, который стал нашим наставником в школе. От него мы узнали об учебе в казанском татарско-турецком лицее №2, где можно учиться, параллельно изучая несколько языков. Благодаря его кураторству, из нашего края приехали десять парней. Решающим фактором стал переезд в Казань моих родителей – мамы Зайтуны и отца Галимжана. Для того чтобы решиться изменить свою жизнь, нужна не только финансовая возможность, но и психологическая поддержка.

– Как выпускник биолого-химического факультета Московского Педагогического университета, вы имели возможность продолжить карьеру в Москве или Санкт-Петербурге. Что побудило Вас вернуться преподавать в свои родные пенаты? Помог ли в становлении вашей карьеры полученный грант?

– На мое решение повлияла моя любовь к родителям, желание жить с ними в одном городе и моя любовь к Татарстану. Второй веской причиной стало то, что после получения диплома о высшем образовании директор нашего лицея, ныне руководитель управления образования г.Казани Ирек Ризванов пригласил меня преподавать биологию. Настойчиво звала меня и мой любимый педагог биологии Фарида Маликова.

В 2013 году я стал обладателем гранта «Наш новый учитель». Несомненно, он очень привлекателен для молодых учителей. Когда педагог только приходит в лицей, то у него не очень много часов, и с финансовой точки зрения грант очень сильно поддерживает: если в самом начале дополнительно к зарплате он составлял около семи тысяч рублей, то к третьему году достигал десяти тысяч. Есть и еще один важный аспект, связанный с тем, что со своей стороны руководство школы подписывается под обязательствами, такими как предоставить молодому учителю класс, возможность вести уроки по определенному предмету, заниматься проектными исследованиями, совершенствовать методику преподавания научных дисциплин. Грант, на мой взгляд, это залог уверенности в будущем. За три года у молодого педагога появляется траектория личностного развития, он получает возможность участвовать в различных семинарах. К примеру, я прошел курсы повышения квалификации «Beginning Teachers’ Programme», которые были организованы компанией Educare (Singapore) и направлены на развитие прорывных педагогических приемов и техник.

– Когда вы вернулись с победой, коллектив «Магариф»а был уверен, что вам предложат место директора какой-нибудь продвинутой школы. Как изменились ваши взгляды на образовательную систему?

– Подобного предложения пока не поступало. После конкурса идет шлейф постконкурсных мероприятий – активная жизнь с большим количеством встреч до избрания нового победителя. После своего возвращения я многое пересмотрел в профессии учителя, очень много появилось новых, особенно психологических моментов. На мой взгляд, с каждым годом уменьшается количество педагогов, которые со своими учениками занимаются творческой и проектной деятельностью. Все больше становится учителей, которые делают ставку на победу в олимпиадах. Это, безусловно, необходимо. Однако нужно понимать, что не все учащиеся имеют высокоинтеллектуальные способности и могут занимать передовые места в олимпиадах.

Исходя из своего опыта скажу, что нельзя учащихся ориентировать только на «натаскивание» академических результатов. В младших классах очень высока учебная нагрузка и многие ученики ещё испытывают сильный стресс, бывает, даже плачут (с учётом того, что у нас интернат). Любой конкурс, участие в олимпиаде или в открытых дебатах – это сильнейший стресс, который требует сосредоточенности, концентрации и нужной реакции. Поэтому побеждает сильнейший.

Сюмбель ТАИШЕВА