«Накорми нуждающегося»: к Курбан-байраму в Татарстане стартовала благотворительная акция

В преддверии Курбан-байрама Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ объявляет традиционную благотворительную акцию «Накорми нуждающегося». В рамках инициативы каждый желающий может приобрести барашка в фонде «Закят» и целиком передать жертвенное мясо малоимущим, инвалидам, людям, попавшим в трудную ситуацию, сиротам.

Фонд «Закят» берет на себя все организационные моменты: от закупки по оптовой цене и до раздачи нуждающимся. Кроме того, в фонде можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами по процедуре жертвоприношения и получить рекомендации проверенных поставщиков жертвенных животных, которые контролируют забой. Телефон для справок: +7 (843) 225-33-22.

В прошлом году Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оказал продовольственную помощь 1150 нуждающимся. В числе тех, кто получил мясо жертвенных баранов от муфтията, – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, а также социальные учреждения по всей Республики Татарстан: хосписы, интернаты, медресе, благотворительные фонды. Всего нуждающимся Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ было выдано 5,5 тонн жертвенного мяса.

dumrt.ru