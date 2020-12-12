«Наша надежда — здесь перед вами на сцене»: как «Шаян ТВ» отметил день рождения

Звездочки на сцене с известными исполнителями

Два года назад начал свое вещание первый детский телеканал на татарском языке «Шаян ТВ». Проект поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 ноября творческий коллектив отметил свой день рождения, а накануне состоялся праздничный концерт «ШАЯН ONLINE». Работников студии и их юных зрителей в прямом эфире поздравляли известные татарские исполнители и почетные гости.

Коллектив телеканала подготовил обширную концертную программу. На сцене собрались финалисты второго сезона музыкального фестиваля «Сәйлән» и звезды татарской эстрады — Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова и Ильгиз Мухутдинов. Аккомпанировал известный в Казани джаз-бэнд Just Brass. Именитые исполнители выступали дуэтом с маленькими певцами.

Во время выступления юных исполнителей зрители видели новые клипы, снятые на песни победителей фестиваля «Балачак җыры». К слову, ведущими выступали сами же дети. Также были показаны премьеры новых проектов канала.

Мальчики и девочки исполняли как новые песни, так и вполне известные. Например, Джамиля Асадуллина с Ильгизом Шайхразиевым спели «Ай, былбылым», которая стала узнаваемой по всей России после показа сериала «Зулейха открывает глаза» (по одноименному роману Гузель Яхиной). А Диля Хамматова представила композицию «Идел суы ага» — это исполненная на татарском легендарная песня «Течет река Волга» Людмилы Зыкиной.

Татарский дух — новым поколениям

Генеральный директор АО «ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов сообщил, что в этот день его внуку исполнился один годик. В семье готовились к праздничному застолью, но пропустить концерт «Шаян ТВ» он никак не мог.

— Я отказался, объяснив, что тут у нас один ребенок, а там на сцене — 100, и все они — наши дети, — признался он. — Мы видим, как за два года заметно вырос «Шаян ТВ». Телеканал собрал очень много детей.

Присутствие Аминова здесь неслучайно — он стоял у истоков зарождения национального детского телевидения. Как рассказывала «Реальному времени» главный редактор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова, Ильшат Юнусович постоянно помогает коллективу: дает подсказки, делится новыми идеями. Впрочем, и дети полюбили старшего наставника.

— Самое главное, что мы видим, — здесь, как звезды, зажигаются юные таланты, знающие татарский язык, — продолжил Ильшат Аминов. — Смотрю на ребят и понимаю, что у нас есть достойное будущее. Значит, будут люди, которые сменят нас на телевидении, будет поколение, которое не только хорошо знает родной язык, но и продолжит нести татарский дух (рух), который передаст своим детям.

По его словам, несмотря на юный возраст телеканала (два года), он за это время стремительно вырос.

— Мы должны поддерживать его. Уверен, эти дети подхватят наше знамя и передадут его дальше, — заключил гендиректор ТНВ.

«Я рад и горд за силу нашего народа»

Поздравил коллектив и другой «наставник» юных звезд «Шаян ТВ» — вице-спикер Госсовета РТ, председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов.

— Здесь на сцене выступают настоящие жемчужинки нашей нации, татарского народа, — подчеркнул Марат Готович. — Их помыслы чисты, они удивительно талантливы. За 2 года коллектив «Шаян ТВ» смог сделать такой объем работы, какой не делают другие за 20 лет.

Он поблагодарил работников телеканала и их юных помощников, которые оставаясь верными традициям, проявляют заботу о родном языке и народе.

— Мне греет душу понимание того, что у нашего языка есть будущее, — отметил депутат.

— Глядя на этих детишек, я рад и горд за силу нашего народа. В наших людях заложен огромный потенциал, они невероятно талантливы! И наша надежда — здесь перед вами на сцене, — с радостью заключил Ахметов.

Завершился концерт дружным исполнением песни «И туган тел» на стихи Габдуллы Тукая. Для тех, кто не смог посмотреть праздничную программу, доступна запись в YouTube.

Тимур Рахматуллин

realnoevremya.ru