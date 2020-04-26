«Наши регионы объединяют люди»: Полпредство Татарстана в РФ отмечает юбилей

Мостом между Москвой и Татарстаном называют Полномочное представительство республики в российской столице. Оно активно занимается решением экономических и международных вопросов, работой с соотечественниками и соплеменниками, выполняя задачи, поставленные руководством республики.
В апреле у Полпредства два больших юбилея. Исполнилось десять лет, как его возглавляет заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. А 23 апреля сам Равиль Калимуллович отмечает значимую личную дату — 60 лет со дня рождения.
За это время деятельность Полпредства стала хорошо известна многим деловым партнерам и друзьям нашей республики, не говоря уже о выходцах из Татарстана, проживающих в столице.
— Равиль Калимуллович, как вы оцениваете работу Полпредства за этот период?
— Нам удалось сформировать хорошую команду. Деятельность Полпредства охватывает экономические и международные связи, работу с федеральными органами власти. Каждый сотрудник — профессионал в своем направлении, некоторые знают по два-три иностранных языка, что важно для общения и оперативного решения вопросов при посещении представительства иностранными делегациями.
Слаженно действует отдел протокола, который полностью соответствуют активному ритму деятельности руководителей Татарстана в московском регионе. Эффективно ведется работа по сопровождению писем, направленных в федеральные органы власти. Это большой плюс для развития экономики Татарстана, решения социальных вопросов и, конечно, для изменения нормативно-правовых законодательных актов в целом.
— Как Полпредство участвует в развитие связей Москвы и Татарстана?
— Наши регионы связывают деловые и дружеские связи, которые за последние годы только укрепились. Отношения развиваются в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, подписанном в 2011 году. Инициативную работу по подписанию данного документа вело Полпредство.
Москва находится на первом месте среди главных торговых партнеров Татарстана. Регионы сотрудничают в области машиностроения, нефтехимии, здравоохранения, налажено сотрудничество в научной и социальной сферах.
В российской столице работают ведущие вузы страны, поэтому регионы сотрудничают активно и в сфере образования. У трех московских вузов подписаны соглашения с Татарстаном. Это МГИМО, МГУ и МГТУ имени Баумана. В ближайшее время республика подпишет соглашения с Губкинским университетом, Московским политехом и ГИТИСом. Этими вопросами также занимаемся мы совместно с профильными министерствами.
Москва и Татарстана — два региона, которые друг друга поддерживают и всегда устремлены в будущее. Но самое главное, наши регионы объединяет люди. В Москве на протяжении многих поколений проживают сотни тысяч сынов и дочерей Татарстана. Они работают в самых разных отраслях и вносят большой вклад в развитие города.
— Что конкретно вы делаете для сплачивания в Москве выходцев многонациональной республики?
— Среди татарстанцев, проживающих в настоящее время в столице, есть известные врачи и военные, представители деловых кругов и духовенства, политики и журналисты. Гордимся, что наши земляки успешно работают на федеральном уровне.
Они не теряют связей с исторической родиной — Татарстаном. Для их объединения в Москве создано Региональное общественное объединение «Землячество Татарстана». Оно вошло в состав Московского координационного совета региональных землячеств. Руководит им вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик Талия Ярулловна Хабриева.
Кроме того, мы создали клубы по профессиональным интересам. Вокруг них тоже объединяются единомышленники. Члены Клуба врачей, например, помогают друг другу, участвуют в медицинской жизни Татарстана. Руководит им академик Ренат Акчурин. В Казани первую пересадку сердца провел наш врач-трансплантолог Ринат Саитгареев.
При Полпредстве есть также Клуб офицеров во главе с генерал-полковником Валерием Барановым, председатель Медиклуба — главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, а Клуб деятелей культуры и искусства возглавляет заслуженный артист России Борис Львович.
Сейчас многие выходцы из Татарстана чувствуют, что они нужны республике, а Татарстан нужен им. В этом есть и наш вклад.
— По вашей инициативе и большой организационной работе в кратчайшие сроки в Москве установили два памятника. До этого татарская общественность много лет пыталась это сделать. Как вам это удалось?
— Буквально в первые же дни после вступления в должность Полпреда, ко мне пришли представители общественности. Они подняли вопрос об установке памятников Тукаю и Джалилю. Изучив документы, я понял, что этот вопрос действительно тянется десятилетиями. Правительство Москвы дало согласие на установку памятников, определило места их расположения, но финансирование не было предусмотрено.
При поддержке единомышленников, меценатов нам удалось открыть памятник Габдулле Тукаю в 2011 году в Замоскворечье, бывшей Татарской слободе, а на следующий год — Мусе Джалилю на улице, носящей имя поэта.
Я благодарен всем, кто нас поддержал. Это Азат Валиев, Год Нисанов, Марат Хуснуллин, Рафаэль Фаизов и другие. Памятники очень красивые, хочу сказать слова признательны скульпторам — Салавату Щербакову и Юрию Злоте.
К сожалению люди, которые так мечтали об этих памятниках, приезжают к ним очень редко. Мы сами в год несколько раз в памятные даты организовываем с приглашением общественности церемонии возложения цветов.
— Какой проект Полпредства вы считаете наиболее интересным, успешным?
— Я бы не назвал их проектами, они никакими нормативами не определены. Вся эта работа проводится по зову сердца. А многочисленные масштабные мероприятия организуются исключительно за счет привлеченных финансовых средств.
Например, документальные фильмы. При нашей поддержке и содействии было создано 8 фильмов о выдающихся татарах. Среди них: «Ибрагим Аганин. Война за линией фронта», «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент», «Сейфуль-Мулюков. Меч королей», «Вера», «Бир и Халеф. Меч самурая», посвященный разведчикам-нелегалам — Шамилю Хазину и Ирине (Бибииран) Алимовой, «Война непрощенных», «Незаметные герои неизвестной войны» и другие.
Судьба каждого героя этих кинолент — удивительная и уникальная. Но время идет, их великие дела забываются. Поэтому фильмы — это один из способов сохранения памяти о них.
Или, например, Музыкальный фестиваль имени Фуата Мансурова, дирижера, внесшего огромный вклад в мировой музыкальное искусство. Мы его совместили с благотворительностью. Сохраняя память о Фуате Шакировиче, мы помогаем Фонду имени Анжелы Вавиловой, тяжелобольным детям. Все средства от продажи билетов и благотворительные взносы передаем в казанский детский хоспис.
— Какой из перечисленных фильмов произвел на вас особое впечатление? —
Я не могу выделить какой-то один фильм, каждая история удивительная. Киноленты получают призовые места на российских и международных кинофестивалях, отмечаются специальными призами.
Например, очень интересны истории о нелегальных разведчиках, снятых кинокомпанией «Вианж Продакшн». Под руководством Ильнура Рафикова команда создала знаковые фильмы о наших выдающихся земляках. В получении уникальных сведений нам помогает Служба внешней разведки России, с которой у нас сложились хорошие взаимоотношения.
— Работаете ли вы с молодежью?
— Очень активно и плодотворно. Молодежь является движущей силой многих проектов Полпредства. Ребята в течение года проводят множество мероприятий — спортивные, творческие и благотворительные. Ежегодно выбирают самую красивую татарочку на конкурсе «Татар кызы» («Татарская девушка»), пишут диктант на татарском языке, на ежегодном конкурсе «Хэрэкэт» («Движение») выбирают лучшие проекты. В 15 столичных вузах созданы татарстанские землячества, все они входят в состав Совета молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ.
Одним из наших ярких проектов является Московский молодежный форум «Мост Москва — Татарстан». Осенью планируем провести его уже в шестой раз. Ежегодно он собирает более тысячи москвичей — студентов и молодых специалистов, выходцев из многонациональной Республики Татарстан и этнических татар.
За эти годы гостями и спикерами форума стали люди, имена которых хорошо известны в нашей стране. Они успешно реализовали себя в самых разных сферах. Это легендарный генерал армии Махмут Гареев, ушедший из жизни в конце прошлого года, известный кардиохирург Ренат Акчурин, руководитель компании «Русский стандарт» Рустам Тарико, писательница Гузель Яхина, в прошлом заместитель Мэра Москвы, а сегодня — заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, спортсменки — Алина Загитова и Алия Мустафина и многие другие. Ежегодно в его работе участвует Президент Татарстана.
— Выступление какого из спикеров на вас произвело особое впечатление?
— При подготовке каждого форума мы очень тщательно подбираем спикеров. Я знакомлюсь с их биографией, читаю материалы о них. Важно, чтобы он был интересен молодежи. Жизненные советы наших спикеров, рассказы об их личном пути к успеху помогают ребятам верить в свои силы и возможности.
Но иногда они открываются для меня с новой стороны. Например, впечатлен выступлением Героев России Дамира Юсупова и Владимира Алимова, очень полезным и ярким стало выступление кондитера Рената Агзамова. Был удивлен тем, как, завершая общение с ребятами, скромный космонавт, Герой России Сергей Рыжиков запел и его поддержал весь зал.
— Чем сегодняшняя молодежь отличается от молодежи вашего поколения?
— У современной молодежи больше возможностей. Они учатся в век информационных технологий. Все зависит только от них. Многие успешно учатся и работают, даже открывают свой бизнес.
Я никогда не соглашаюсь с теми, кто ругает нашу молодежь. Она у нас замечательная. В нужный момент молодые ребята встают на защиту родины, делают научные открытия, летают в космос, испытывают самолеты, среди них много талантливых актеров, артистов, музыкантов.
— Сотрудничаете ли вы татарскими объединениями Москвы?
— Работу по сохранению нашей культуры и самобытности Полпредство ведет, опираясь на накопленный опыт татарских автономий Москвы и Московской области, клуба «Интеллектуал» Назифы Каримовой, некоммерческого партнерства «Ватаным» («Мое отечество»), Фонда Марджани под руководством Рустама Сулейманова, активистов татарской общественности. Радует, что в московском регионе есть много бескорыстных соплеменников, готовых помочь своему народу. Активную деятельность ведет председатель Татарского национального центра Московской области Фуад Султанов, руководитель Фонда поддержки и культуры Исмаил Ахметов, успешно работает общеобразовательная школа № 1186 имени Мусы Джалиля, где дети обучаются татарскому языку. При ней открыт Образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри, также направленный на изучение татарского языка.
Совместно мы регулярно проводим различные культурные мероприятия — творческие вечера, посвященные деятелям татарской культуры, концерты, выставки, презентации книг, конференции.
С 2004 года в Москве на русском и татарском языках выходит федеральная просветительская газета «Татарский мир», бессменным главным редактором которой является Ринат Мухамадиев.
Москва всегда была открыта для всех наций и народностей нашей страны. В российской столице проживает более полумиллиона этнических татар. Иногда некоторые говорят, что в Москве татарская диаспора. Мы с этим не согласны. Диаспора — это пришлые, не свои. Город издревле был связан с тюрко-татарским миром. Это подтверждает его многовековое прошлое и топонимика.
— В этом году наша республика отмечает 100-летие образования Татарской АССР. Какие мероприятия к знаменательной дате пройдут в российской столице?
— Мероприятий запланировано много. Но из-за сложившейся ситуации в мире, часть из них уже перенесена на неопределенный срок. Надеюсь, мы общими усилиями сможем остановить распространение коронавируса и вернемся к обычной жизни.
Основные мероприятия должны пройти летом. Это гастроли Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Большом театре России, традиционный концерт мастеров искусств Республики Татарстан с участием руководителей двух регионов, Федеральный Сабантуй и многое другое.
Также в августе запланированы ответные Дни культуры Москвы в Республике Татарстан. Ранее они уже проходили в Казани с успехом в 2011 и 2015 годах.
— В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Планируете ли вы какую-то акцию к этой знаменательной дате?
— Ежегодно в рамках празднования Победы Полпредство Татарстана с Клубом офицеров, членами землячества возлагают цветы в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову. Каждый год в церемонии участвуют военнослужащие из Татарстана, которые проходят службу в Президентском, Преображенском полках, в войсках ВМФ Московской области.
Конечно, и в этом году мы обязательно почтим память участников войны.
В связи с тем, что в этом году совпали две даты — 100-летие образования ТАССР и 75 лет Победы, Полпредство Татарстана решило внести посильную помощь, оказать внимание ветеранам-москвичам. Мы поздравили 100 ветеранов, перешагнувших 100-летний юбилей.
Наши сотрудники навестили долгожителей дома, поздравили с наступающим великим праздником, вручили подарки. Ветераны рассказали им о своей жизни, о военных годах, удивили оптимизмом. Судьба каждого из них уникальная.
— Равиль Калимуллович, долгое время вы работали в силовых структурах Татарстана и Москвы, дослужились до звания генерал-майора милиции. Чему научила вас работа в полпредстве?
— Я познакомился со многими интересными людьми. Они достигли больших успехов в разных сферах. Это деловые люди, политики, военные, врачи, деятели науки. Меня восхищает их путь к успеху. Один при аварийной ситуации успешно посадил самолет и спас сотни жизней, второй под обстрелом боевиков поднял в воздух вертолет с десятками десантников — и все остались живы, третий взял на себя огромную ответственность и сделал операцию на сердце Президенту России. Таких уникальных людей много. Я ими горжусь.
Новым для меня стало общение с послами и дипломатами, которые проводят политику своих государств на территории России. Ежегодно до 40 послов и их представителей проходит через Полпредство.
— Вы долго жили в Казани, сейчас в Москве. Какой город вам ближе?
— Мой дом, очаг находится в Татарстане. В Москве я работаю, был переведен сюда в рамках служебной необходимости. В Татарстане похоронены родители, живут родные, там прошла большая часть моей жизни. В определенном возрасте я вернусь домой.
А пока у меня много нереализованных идей. Мне нравится моя работа. Пока есть силы и возможности надо реализовывать намеченные планы.
Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», выпускник КФУ и председатель Медиаклуба при Полпредстве Татарстана:
«Нам повезло, что Полпредство Татарстана возглавляет такой мудрый человек как Равиль Калимуллович. Чем обычно занимается полпред? Экономикой, финансами. И этого не занимать Равилю Калимулловичу. Но он задействовал еще более мощный капитал — человеческих отношений, построил тонкий, но самый прочный мост Казань-Москва. Опоры этого моста — любовь к Татарстану, которая объединяет сотни и тысячи москвичей, родившихся или учившихся в Татарстане».
Генерал-полковник Валерий Баранов, председатель Клуба офицеров при Полпредстве:
«Уйдя из органов МВД, Равиль Калимуллович не потерял себя. На новой государственной службе он, выполняя должностные обязанности, расширил деятельность Полпредства. Важным его шагом считаю создание Землячества Татарстана в Москве, которое является одним из самых сильных региональных объединений в столице. Он с таким внимание относится к нам, членам землячества, собирает нас, знакомит друг с другом. В свою очередь мы чувствуем себя нужными Татарстану, по мере возможности оказываем поддержку республике в реализации различных проектов».