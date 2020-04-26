«Наши регионы объединяют люди»: Полпредство Татарстана в РФ отмечает юбилей

«Уйдя из органов МВД, Равиль Калимуллович не потерял себя. На новой государственной службе он, выполняя должностные обязанности, расширил деятельность Полпредства. Важным его шагом считаю создание Землячества Татарстана в Москве, которое является одним из самых сильных региональных объединений в столице. Он с таким внимание относится к нам, членам землячества, собирает нас, знакомит друг с другом. В свою очередь мы чувствуем себя нужными Татарстану, по мере возможности оказываем поддержку республике в реализации различных проектов».