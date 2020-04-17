Военные фильмы с красивыми, бесстрашными, неуязвимыми героями и героинями — красивая война, но это неправда. Война — это боль, грязь, кровь, смерть. Победа в ней нам досталась ценой десятков миллионов человеческих жизней, страданиями сотни миллионов людей. В беседах с ветеранами я понял, что у генералов своя правда о войне, а у солдат — своя.

Мы многим обязаны этим мальчикам, которые были призваны с таежных деревень, чтобы сражаться с врагом. Эти мальчики ушли из дома, некоторым из них еще не исполнилось и 18 — 20 лет. Борясь с холодом, голодом и страхом не вернуться, домой, они выполнили свою миссию, отстояли Родину. Надо гордиться этими подростками и мальчиками 20-х годов, вынужденными слишком быстро и слишком рано взрослеть на войне. Не они начинали ее и не хотели этого. Это великие люди, которые служили своей стране, чтобы помешать врагу захватить страну. Они пожертвовали всем ради этого. Многие из них погибли и уже никогда не возвратятся к своим семьям…

Недавно у членов Совета региональной татарской автономии состоялись потрясающие встречи, по-настоящему с трогательными воспоминаниями, с нашими татарами — фронтовиками, проживающими в северной группе городов и районов Красноярского края. Их объединяет очень многое. Все они родились в поселениях Бельской волости (ныне Пировский район), основанных татарами, переселившимися из Казанской губернии, в годы «столыпинской» аграрной реформы (начало ХХ столетия). Их родители, вместе с ними и наши ветераны, выживали в очень непростых сибирских условиях. Создавали всю инфраструктуру поселений на необжитых территориях среди болот и бездорожья; дефиците переселенческих участков, на которых можно было выращивать сельхозпродукцию и заготавливать корма. Несмотря на все сложности, переселенцы отстроили более 60-ти мононациональных татарских поселений на территории края.

Наши фронтовики были свидетелями процесса коллективизации, с юных лет начали трудиться в колхозах, ушли на фронт совсем юными. Кто-то из них прошел всю войну, кто «захватил ее кусочек». Несмотря на все лишения, эти скромные, незаметные и незаменимые труженики войны терпеливо несли все тяготы войны, и я ни разу не слышал в их рассказах ни единой жалобы. Наши земляки, которых мы поздравляли 13 марта 2020 года с приближением 75-летнего юбилея Дня Победы, не знаменитые герои, внимание к которым (а значит, и известность) у широких масс любителей военной истории очень высоко, а обычные «труженики войны». Не достаточно пяти,… десяти страниц, чтобы передать тот ужас, который испытали они, попав на фронт. На вопрос: «…страшно ли было на войне…?», они отвечали, что «…на войне бывали случаи, когда бывало страшно и стыдиться тут не к чему. Война это война. Очень серьезное дело». Но, чаще всего они говорили: «…ничего особо героического не помню и к числу героических личностей я себя не отношу. На войне было очень трудно, тяжело, сложно и опасно, но мы были молоды, и все тяготы войны как-то переносили. Я даже сейчас не понимаю, как мы их переносили. Многие погибли, а мне вот повезло… на фронте перед лицом смерти мы все равны — что солдат, что офицер. Я вспоминаю свою часть, как очень дружную семью, не взирая ни на национальности, ни на звания – будь это солдат, сержант или офицер. Очень добросердечные и дружеские отношения были между всеми…». Они говорили, что «… три вещи способствовали Победе: дружба и поддержка друг друга, человеческие отношения, и вера в будущее…!». И еще, они говорили: «одно сегодня расстраивает, лет десять нас была солидная группа, а сейчас каждый год нас становится все меньше и меньше…»

На вопрос, что они ощущали в День Победы? Отвечали: «…кончилась война и я остался жив !». У них у всех твердая уверенность в будущее — «…все будет хорошо!». Вспоминая, через что прошли их родители, через что проходили они сами, они говорят: «… мы справимся. Всегда справлялись». Я рад, что нам есть на кого ровняться.

Фронтовик Мингалей Гасимович Багоманов, проживающий в поселке «станция Абалаково», родился в 1927 г.в с. Алгай Бельской волости. Зимой 1944 года в 17 лет он был призван в ряды Красной Армии и был направлен в Красноярское военное училище младшего командного состав. Занятия шли по 11 часов. Зима в Сибири в тот год была необычайно морозная. «Мороз, туман, а нас — на полигон. Из одежды: солдатские шаровары, ботинки с обмотками, шинель и суконные рукавички. Замерзали. А идти на полигон надо. Офицеры были с фронта, по два-три раза раненные. Они были суровые и требовательные, с большим фронтовым опытом войны. В тыл их перебросили после госпиталей. Жили все в землянках. В землянке и столовая была» — вспоминает он. После завершения трехмесячной учебы, Мингалей Гасимович получил звание сержанта. В это время на фронте уже воевали его брат Ахмет и отец Гасим Насарович. Когда все праздновали победу над Германией, Мингали Гасимовича вместе с курсантами перебросили в г. Улан-Удэ. Началась война с Японией. «Нас загрузили в вагон, и мы поехали на границу. Тогда на востоке уже шли кровопролитные бои. Участвовал в освобождении городов Хайлар, Бухаду и Харбин. После победы над Японией, нас погрузили в эшелон и отправили на Кавказ». На наш вопрос, было ли страшно, ответил: «Нас были тысячи солдат. Некогда было бояться, надо было двигаться вперед». Семь лет ещё он служил в войсках правительственной связи. Прокладывал и восстанавливал линии связи в гг.Туапсе и Краснодар, а также в Абхазии, в том числе в районе дачи Сталина возле озера Рица. Демобилизовался Мингали Гасимович в 1951 году. Трудился на предприятиях в районах Нижнего Приангария, в геологических экспедициях и строительстве инфраструктуры железной дороги «Ачинск – Лесосибирск». Воспитали с супругой пятерых детей. И, уже провожая нас, постоянно благодарил: «Спасибо, что приехали к рядовому солдату» и сокрушался, что сто грамм «фронтовых» не подняли. Особенно его впечатлило то, что к нему домой приехали полковники, которые говорили на его родном языке.

Ветераны Ахметголей Магасумович Кабиров и Тимергали Гэльфанович Ульданов в настоящее время проживают в городе Лесосибирск.

А.М. Кабиров родился в д. Куренная Ошма Бельской волости, 20 апреля 1925 г. В 17 лет, в 1943 году Казачинским райвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии и в городе Канск прошел трехмесячные курсы пулеметчиков. После завершения обучения был направлен в действующую армию на Украину. В первых же боях получил ранение и более трех месяцев проходил лечение в госпитале в Киеве. После выздоровления – снова фронт. В конце 1944 года, на территории Австрии, вновь был ранен. И вновь Ахметголей Магасумович оказался в госпитале, с новым ранением. Лечение продлилось более четырех месяцев. День Победы он встретил на госпитальной койке. Он вспоминает, что после информации об окончании войны, по всем этажам госпиталя прокатилось нескончаемое солдатское «Ура!». Долечившись, наш фронтовик еще шесть месяцев продолжал свою службу на территории Австрии, обеспечивая правопорядок. После был демобилизован по ранению. Вернулся домой, женился, воспитал шестерых детей. Работал в колхозе на тракторе и комбайне. После выхода на пенсию, в 1985 году переехал в г. Лесосибирск.

Т.Г. Ульданов родился 17 августа 1927 года в с. Солоуха Бельской волости. Был призван в ряды Красной Армии в возрасте 17-ти лет. Курс молодого бойца прошел в г. Красноярске, военную присягу принял 23 февраля 1945 года и тогда же впервые попробовал 100-грамм «наркомовских». Первого мая, молодых бойцов переодели в новые шинели, посадили в воинский эшелон и повезли на Дальний Восток. Воинские эшелоны шли на восток один за другим, и с боевой техникой и личным составом. Эшелон доехал до г. Чита, а там, на станции праздник: на перроне играет музыка, все танцуют, пляшут и поют. Узнали, в Европе закончилась война! После помывки в бане, рота была вновь погружена в эшелон. Доехали до какой-то таежной железнодорожной станции на границе. На возвышенности, бойцы каждого отделения подготовили себе землянку, в которых они прожили до начала августа. 02 августа, командир роты на построении объявил, что «…началась война с Японией…». Основная задача роты была, обеспечение безопасности в тылу наступающих частей. Одной из ярких впечатлений у Тимергали Гэльфановича , это когда бойцы его роты огнем из пулеметов и винтовок сбили японский самолет. После завершения войны с Японией, наш ветеран продолжил службу в Приморском военном округе до 1951 года. В начале 1951 года Тимергали Гэльфанович был демобилизован. Работал более 7 лет в колхозе с. Солоуха, затем на стройках Енисейского района. 10 лет назад, как ветеран Великой Отечественной войны, получил благоустроенную квартиру в г. Лесосибирске.

Ветеран Харматулла Хасанович Давлятшин, проживающий с 1961 года в г. Енисейске, родился 2 августа 1925 г в деревне Куренная Ошма Бельской волости, в 1935 году его семья переехала в другое «столыпинское» мононациональное татарское поселение в д. Долгово. В ряды Красной Армии Харматулла Хасанович был призван в мае 1943г. Казачинским районным военным комиссариатом. Курс молодого бойца и «учебку» проходил в г. Канске, до которого 17 призывников добирались на конных повозках. В течение трех месяцев изучал особенности противотанкового ружья, затем фронт. Воевал на территории Белоруссии в составе 3-его Белорусского фронта. Принял участие в нескольких боях. Был тяжело ранен. Пулеметной очередью раздробило кисти на обеих руках. В г. Борисово Минской области, во время погрузки в санитарный поезд, попал под бомбежку. От осколков пострадала ступня, от взрывной волны получил сильнейшую контузию. Многие месяцы он провел на больничной койке. После прохождения лечения, Харматуллу Хасановича признали негодным для прохождения дальнейшей службы и демобилизовали по ранению. В родную деревню вернулся 28 октября 1944 года. Стал работать в колхозе, женился. Со своей супругой Асией Ганеевной воспитали троих детей.

Ислам Гарифзянович Зарипов, проживающий в с. Солоуха Пировского района, родился в 1922 году в многодетной семье. Рано остался без отца и в десятилетнем возрасте стал главой семьи. Сам пахал, сеял и убирал урожай на своем земельном участке. Долго отказывался вступать в колхоз. Но, когда налоги на единоличные крестьянские хозяйства кратно выросли, он принял решение о вступлении в коллективное хозяйство. Жизнь в семье понемногу налаживалась, появился некий достаток. Но началась война.

24 декабря 1941 года Ислам Гарифзянович был призван в ряды Красной Армии. В городе Канск прошел обучение на наводчика противотанкового ружья. Направили его служить в 228 стрелковую дивизию, формирование которой проходило в городах Канск, Заозерная и Иланская. После завершения формирования, дивизия насчитывала более 10,0 тыс. личного состава, из которых только каждый 20-й имел опыт участия в боях, это Халхин-Хол, финская и Отечественная. В апреле 1942г. дивизия была переброшена на Южный фронт. В конце июня 1942 г. немецкие войска начали генеральное наступление на южном крыле советско-германского фронта. Дивизия начала отступление к Дону. Части немецкой армии непрерывно преследовали наши отходившие части, опережая их в ходе отхода и захватывая переправы через реки. В этот период, командование дивизии потеряло управление своими отходившими частями.

Рота, в которой служил И. Зарипов, в районе города Каменск Ростовской области, попала в окружение. Это произошло 6 июля 1942 года, а 24 июля оставшихся в живых бойцов взяли в плен. Ислам Гарифзянович вспоминая те дни, говорит о полном отсутствии организации обороны, отсутствии своих танков и самолетов: «… я в те дни не видел ни одного нашего самолета или танка… , отступали на восток кто как мог…. Вся степь до горизонта была заполнена брошенными автомобилями, орудиями без замков, повозками и солдатской амуницией: плащ-палатками, фуфайками, одеялами и т.д.».

В первом лагере для военнопленных, созданном немцами под городом Шахтинск, он пробыл 3 суток. Затем, последовал лагерь в городе Сталин. Здесь их семь дней не кормили, раз в сутки давали воду и водили в туалет. Один раз в течение 5 дней пьяный офицер ежедневно выводил из строя пять – шесть человек и тут же перед строем их расстреливал. Третий лагерь располагался в районе города Первомайск на границе Румынии и Украины. Как вспоминает ветеран: «… это был лучший лагерь. В день давали 250 гр. хлеба и суп из жмыха. Да и местные жители перекидывали картофель, кукурузу и хлеб через ограждение. Охрана не препятствовала этому». Но, это продолжалось недолго. Всех военнопленных перевели в лагерь в районе деревни Константиновка в 40,0 км от Первомайска. Жили в поле, в свинарниках, в день 100,0 гр. варенной свеклы и порция супа из тыквы. Работали в каменоломнях, добывали камни, из которых кувалдами производили щебень и строили дорогу. Труд в этом концлагере можно охарактеризовать, как средство физического уничтожения заключенных. Обычно после подъема собирали умерших и складировали их у выхода. Потом порция супа, построение на проверку и вновь в каменоломни. Работали по 12-14 часов. Самое светлое, что вынес из этого лагеря Ислам Гарифзянович, это встречу единоверца, татарина из Казани — Шакирова Ханифа, с которым вместе они прошли все тяжести и испытания до освобождения из немецкого плена, в апреле 1945 года. Они долгие годы после окончания войны поддерживали связь друг с другом. Приезжали, друг другу в гости, знакомили своих детей. Старшего сына он назвал созвучно имени своего товарища. И еще, один раз группу военнопленных направили строить конюшню из саманного кирпича. У них и сил то не было поднять этот сырой кирпич. Кавалеристы сами взялись за строительство, дали возможность военнопленным отдохнуть, а местное население смогло их покормить. Он не помнит какой национальности были эти кавалеристы.

Через некоторое время начали формировать эшелоны для отправки в Германию. Уже по дороге в лагерь будущий заключенный получал представление о том, какие физические и душевные муки ожидают его там. Товарные вагоны, в которых люди ехали по направлению к таинственному месту назначения, намеренно делались похожими на концлагерь в уменьшенном масштабе. Один раз в сутки открывались двери вагона, подавались ведро воды и супа, сваренного из брюквы. Санитарные условия в вагонах полностью отсутствовали, в них не было ни отхожего места, ни проточной воды. Посреди каждого вагона стоял большой бак, и люди вынуждены были справлять свои естественные потребности на глазах у всех, публично. Бак, стоявший посреди вагона и служащий для нечистот, быстро переполнялся, и при каждом толчке вагона содержимое его выплескивалось на людей.

На территории Германии Ислам Гарифзянович «сменил» четыре концентрационных лагеря, «получил» номер 34530. Во время заключения несколько случайностей буквально спасли ему жизнь. Во время «сортировки» военнопленных в одном из лагерей, ответственный за эту «работу» попросил встать его с товарищем в другой строй. Его бывшая колонна «ушла» в газовые камеры. Во время пересылки в 1944 году, он с товарищем оборудовал «лежанку» из опавших листьев в небольшой воронке. Но, выходцы с Западной Украины (он называет их «бандеровцами», а других украинцев – ласково «хохлами») выгнали их и сами устроились в этой воронке. В это время над ними пролетал наш самолет, который сбросил небольшую бомбу, и она попала в эту воронку. И.Зарипов вспоминает, что «…самыми жестокими бригадирами, старостами в корпусах были бандеровцы и прибалтийцы. Временами над пленными они больше издевались, чем немцы…».

В лагерях Ислам Гарифзянович был истощен до предела, при росте 175 см, при освобождении в 1945 г. вес его составлял 36 кг. В лагерях неоднократно его агитировали вступить в ряды Русской освободительной армии, в состав мусульманского полка. Отказников, почти не кормили, отправляли на самую тяжелую работу, избивали дубинками. Цель замучить их до буквально животного состояния, чтобы ничего человеческого в них не осталось. В последнем лагере (под городом Штольк) один охранник на вышке приносил вареную картошку и кидал их за границы разрешенной линии нахождения военнопленных. Кто пытался добраться до картофеля, расстреливал, радуясь удачному выстрелу…, а другой в очках, приносил хлеб и старался незаметно для своих коллег передать его военнопленным.

При приближении частей Красной Армии, охранники лагеря все бросили и разбежались. Ислам Гарифзянович с друзьями добыли подводу, карабин и двинулись на восток, на встречу своим. Догнали колонну пленных немецких солдат. В этой колонне увидели охранника, который с вышки расстреливал его товарищей по несчастию. Очень просили они начальника колонны отдать этого «зверя» им. Но старшина был непреклонен, «… у меня их 92 человека и я 92 должен сдать….».

После проведенных спецотделом собеседований, прохождения лечения в госпитале, Ислам Зарипов продолжил службу в рядах Красной Армии. Домой он вернулся только в 1950 году. В колхозе ему предложили работать на пасеке. Более 40 лет Ислам Гарифзянович проработал пчеловодом. И сегодня у него около дома небольшая пасека.

Ислам Гарифзянович вместе своей супругой Гульбикой Газизяновной вырастили прекрасных сыновей и дочерей.После таких леденящих кровь историй нет слов, чтобы выразить всю благодарность и уважение нашим ветеранам. Низкий им поклон за наше мирное небо. В этом мире мы действительно сейчас живем за их широкими спинами. Желаем нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Благодарю за поддержку в организации поздравления фронтовиков Мансура Ахтямова, Рината Резяпова , Шафика Валиулина, сотрудников муниципалитетов гг. Енисейска и Лесосибирска, Железнодорожного и Солоухинского сельского Советов, также татарский актив городов Енисейск и Лесосибирск!

Выражаю искреннюю благодарность за техническую поддержку в организации и проведении поздравлений ветеранов – фронтовиков региональное отделение партии «Единая Россия».

В. Файзуллин

Председатель Совета

Татарской РНКА «ЯР»