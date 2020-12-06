Национальная библиотека примет книжный фестиваль

Зимний книжный фестиваль, ежегодно организуемый в Казани центром современной культуры «Смена», пройдёт нынче 12–13 декабря в обновлённом здании Национальной библиотеки РТ в не совсем привычном формате.

Изменения коснутся всех частей фестиваля: книжной ярмарки, лекционной, детско-семейной и культурной программ. Кроме того, мероприятие будет включать восемь специальных проектов. К примеру, один из них посвящён истории и современности дома Зинаиды Ушковой. Как известно, это не только исторический особняк с уникальными интерьерами, в котором до последнего времени размещалась Национальная библиотека Татарстана, но и путеводитель по истории Казани и возможный ключ к её современности и будущему.

Нынешний, тринадцатый зимний книжный фестиваль носит экспериментальный характер и собран по принципу кустоды – книжной детали, которая фиксировала последовательность страниц, а при чтении облегчала переход с одной страницы на другую. Вот и на фестивале события и участники будут перетекать из одного пространства в другое и существовать в непрерывном потоке времени.

В этом году на книжной ярмарке будет представлено 20 стендов с книгами российских издательств. Среди них современный нон-фикшн, издания по культуре и искусству, архитектуре и урбанистике, бизнес– и деловая литература, книги по психологии, гуманитарным наукам, современная и классическая проза, а также книги для детей.

Образовательная часть фестиваля пройдёт онлайн и офлайн – это совместные события с издательствами «Высшая школа экономики», Ad Marginem, «Альпина нон-фикшн» и премией «Просветитель». Музыкальным оформлением ярмарки займётся участник группы «Ёлочные игрушки» Александр Зайцев. В параллельной программе он также представит саунд-инсталляцию в доме Зинаиды Ушковой.

В рамках книжной ярмарки ЦСК «Смена» вместе с Национальной библиотекой запускают проект On demand – посетители смогут выбрать книги и рекомендовать их для закупки в библиотеку, где в будущем их можно будет взять по читательскому билету. Кроме того, в день открытия фестиваля в новом пространстве начнёт работу книжный магазин «Смена». Его сотрудники представят специальную подборку изданий, которая будет обновляться ежемесячно, в том числе по просьбе покупателей.

Дашина Александра

rt-online.ru