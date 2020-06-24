Национальная библиотека РТ подготовила электронный справочник, посвященный писателю-фронтовику Ахмету Рафикову

К 75- летию Победы в Великой Отечественной войне Национальная библиотека РТ подготовила персональный электронный справочник, посвященный татарскому поэту и писателю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, живущему ныне в Челябинске. Ахмету Махмутовичу Рафикову в 2019 г. исполнилось 103 года.

За большой вклад в развитие татарской поэзии он награжден «Золотой медалью» фонда мира России. С круглой датой 100-летия со дня рождения ветерана поздравил Президент Р.Ф. В.В.Путин.

Рафиков А.М. родился 5 декабря 1916 года в деревне Старая Камка Спасского уезда Казанской губернии в семье учителя. В 1941 году был призван на военную службу, был участником освобождения от фашистских захватчиков Белоруссии и Польши, штурмовал Берлин. За проявленные мужество и героизм Ахмет Махмутович был награжден орденом «Отечественной Войны 1-й степени», орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими правительственными наградами.Первые свои стихи Ахмет Махмутович написал в довоенные 30-е годы, когда учился в Елабуге. Тетради со стихами, написанными во время войны, были, к сожалению, утеряны.

Широко известна его повесть-память «От Калуги до Берлина».

В разделах электронного справочника на сайте Национальной библиотеки РТ представлены: биография, произведения поэта, его боевой путь, фронтовые документы и письма, информационные источники о нем и т.п.

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