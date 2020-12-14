Национальная библиотека РТ запустила лабораторию по расшифровке дневников татар, живших в XX веке

В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла первая лаборатория по расшифровке, переводу и оцифровке дневниковых записей, хранящихся в отделе рукописей и редких книг библиотеки. Уже скоро татарстанцы смогут узнать новые детали истории своих предков в средствах массовой информации и социальных сетях: организаторы планируют опубликовать переведенные записи.

В лаборатории приняли участие заинтересованные представители разных сфер деятельности — от студентов до воспитателей из детских садов. Всего приглашенных участников было десять. Под чутким руководством специалистов они переводили и заносили в компьютер результаты совместной работы.

«Это наш первый опыт коллективной деятельности с приглашенными участниками. Нам хотелось привлечь внимание общественности к этим источникам, вызвать у людей интерес к культурной жизни и укладу быта наших предков, которые жили в разных условиях», — прокомментировал проделанную работу заведующий отделом рукописей и редких книг Айрат Загидуллин.

Всего были обработаны три исторических документа. Среди них — дневник Халиды Вагаповой, дочери татарских эмигрантов, перебравшихся из-за Октябрьской революции в Мукден на территории Китая. Девочка вела повседневные записи о событиях, происходивших в течение дня. В них она рассказывала о своих занятиях в школе, выполнении домашних заданий, вечернем досуге.

«Благодаря этому дневнику мы можем составить представление о жизни и быте семьи татар-эмигрантов, которые волею судьбы оказались в Китае. Конечно, трудно ожидать от ребенка одиннадцати — двенадцати лет глубины мысли, однако ее изложение подкупает искренностью и детской непосредственностью. Для того времени в ее записях нет ничего необычного, но для нас они несут историческую ценность. Например, она рассказывает, какие мусульманские праздники они отмечали в кругу семьи. Судя по ее стилю письма, в семье говорили по-татарски, язык девочка знала хорошо», — рассказал сотрудник библиотеки Ильяс Мустакимов.

Он отметил также, что в дневниках татарской школьницы из Китая встречаются всевозможные зарисовки. Это, например, рисунок дома, в котором жила ее семья.

Два других документа представляют собой воспоминания. Житель деревни Старый Муй Гильмулла Гибадуллин в 1928 году решил записать казавшееся ему важным о своем детстве. Он вспоминал о своей учебе в медресе, об окружавшем его сельском быте и, конечно же, об играх, в которые играл со сверстниками. Модераторы лаборатории отмечают, что заметки написаны ярким народным языком.

«Вроде бы простой сельский житель, крестьянин, но у него достаточно живой образный язык. Он ярко описывает то, как проходили Сабантуй и праздник Жыен, рассказывает и об обыденной жизни того времени на селе: как люди занимались жатвой, сенокосом, как приходили гости после посевной. Чтобы понять, нужно просто прочесть. Достаточно интересный материал», — пояснил Айрат Загидуллин.

Мемуары Шарафутдина, сына Нугмана, написанные в середине XX века, вызвали особый интерес у организаторов лаборатории. Этот человек прожил невероятно интересную жизнь. Он родился в 1883 году в деревне Татарское Ходяшево, за свою жизнь успел сходить в армию, принять участие в боях русско-японской войны, поработать портным, приказчиком в мясной, а позже бакалейной лавках в Перми, найти свою любовь и жениться, выучиться на фотографа.

«Нетипичный образец частного предпринимательства», — прокомментировал жизненный путь автора воспоминаний Ильяс Мустакимов.

Все три источника приоткрывают завесу тайны над жизнями трех совершенно разных людей и в совокупности дают более полное представление об эпохе, в которой они существовали.

«Каждый источник интересен по-своему. Работая с одним из них, практически сближаешься с тем человеком, который это писал: сопереживаешь ему, расстраиваешься, если описывается какое-то несчастье, иногда действия автора могут вызвать и отторжение. Они живые, они разговаривают с нами», — подчеркнул Айрат Загидуллин.

Организаторы отмечают, что лаборатория была придумана специально к Зимнему книжному фестивалю Центра современной культуры «Смена», но не исключают, что продолжат подобный формат взаимодействия с читателями.

«Будем также устраивать Open call, давать возможность прикоснуться к истории, к уникальным старинным рукописям, написанные арабицей. В дальнейшем будем предлагать всем желающим приносить сохранившиеся дневники своих родственников в фонд библиотеки. Если наши специалисты сочтут их интересными, возможно, они будут расшифрованы, и люди смогут узнать какие-то уникальные факты из жизни своих предков. Эта лаборатория служит неким стартом. Если данный формат вызовет интерес у публики — проект будет иметь продолжение», — поделился Айрат Загидуллин.

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