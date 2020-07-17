Жизнь республики в 40 фото: в парке Горького открыли выставку к 100-летию ТАССР

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького открылась уникальная фотовыставка под открытым небом, посвященная вековому юбилею ТАССР и 30-летию информационного агентства «Татар-информ». Гостям парка представили 40 кадров, рассказывающих о жизни простых татарстанцев, национальных традициях и истории края.

К собравшимся возле стендов посетителям обратился генеральный директор АО «Татмедиа», руководитель ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков. Он отметил, что фотография на сегодняшний день — один из самых доступных, народных видов журналистики.

«Фотографов много, а настоящих мастеров своего дела — единицы. Задача этой выставки — не просто рассказать о жизни республики, но и показать, что среди нас есть мэтры, которые умеют довести информацию в наиболее понятном виде», — подчеркнул Садыков.

Он добавил, что авторы представленных фотографий — одни из лучших в своем деле, их творчество раскрывает все многообразие жизни республики в самых интересных ее проявлениях.

Неформальность и правдивость представленных кадров отметил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

«Мы попытались собрать на этой выставке кадры о простой жизни людей, вписанные в историю республики. Фотографы снимали жизнь в ее неформальном виде. Ведь она идет не на трибунах, а в деревнях, селах, на пристани порта, в полях, на улицах городов», — отметил Хайруллин.

Он выразил надежду, что кадры прошлого заинтересуют и нынешнюю молодежь, которая через эти снимки узнает много нового об истории родного края.

В заключение к присутствующим обратились сами авторы экспозиции. Заслуженный деятель искусств РТ фотограф Рустам Мухаметзянов рассказал, что занимается фотосъемкой на протяжении последних 60 лет и смог запечатлеть немало моментов прошлого, которые заинтересуют гостей парка.

«Сама идея этой выставки и подборка фотографий — прекрасны», — отметил Мухаметзянов и передал слово своему коллеге и соавтору экспозиции — действительному члену Союза фотохудожников России, фотокорреспонденту ИА «Татар-информ» Рамилю Гали.

По словам Гали, идея сделать масштабную и общедоступную фотовыставку об истории Татарстана родилась прошлой зимой. Тогда казалось, что задумку будет сложно воплотить в жизнь.

«Но вот мы стоим здесь, и эти фотографии доступны для всех посетителей парка», — отметил Гали.

Он добавил, что значение этой фотовыставки особенно велико в год празднования 100-летия со дня образования ТАССР. Кадры из жизни нескольких поколений татарстанцев покажут нынешним жителям республики пройденный путь, приобщат их к великой истории.

«Это настоящий срез того времени. Он покажет молодым, как жили их родители, бабушки и дедушки. Это честные фотографии, без приукрашивания и формальностей, они заставляют о многом задуматься», — заключил Рамиль Гали и добавил, что практику таких парковых фотовыставок необходимо продолжить с привлечением других татарстанских авторов.

tatar-inform.ru