Национально-культурная автономия татар Томска: В единстве — сила

Во многих российских регионах и зарубежных странах существуют национальные автономии татар, которые трепетно относятся к сохранению своих национальных и духовных ценностей. Такие организации не возникают просто так, их ценность в том, что люди сами искренне стремятся делать все возможное, чтобы сохранить свою культуру и язык в эпоху глобализма. Порой без финансов, без достаточной поддержки, наперекор всему. Уверены, что Габдулла Тукай порадовался бы, узнав об этом. Ведь еще 110 лет назад он написал такие строчки: «Доколь татарам в спячке быть, и стрелами друг в друга бить, взамен того, чтоб укрепить союз один навеки?! Вперед, единства путь избрав, в товариществе крепче став, как две руки в один рукав продетые на веки!». Вот так вперед, единства путь избрав, развивается и Национально-культурная автономия татар Томска, созданная весной 2005 года на базе общественной организации «Туган ил» («Родной край»).

Органично вписавшись в общественно-политическую и культурную жизнь города и области, автономия с первых шагов заявила о себе целым рядом интересных мероприятий, проводимых совместно с Областным центром татарской культуры, основным и надежным социальным партнером. Ураза – байрам, Курбан-байрам, Сабантуй проводятся в Томске на очень достойном уровне. А это важно, в первую очередь, для молодежи. Ведь если не показывать, как важны традиции на примере духовных праздников или Сабантуя, если не слушать родную музыку, не рассказывать об истории предков, как дети будут гордиться своей нацией? Надо сплотиться и понять главное: язык, традиции, вера — то, что дает силы жить и ставить перед собой высокие цели. Председатель автономии, депутат Законодательной Думы Томской области Фаиль Камалитов знает это очень хорошо, он поддерживает добрые традиции своего предшественника Мурата Хуснутдинова и сам инициирует новые проекты.

К счастью, у организации есть социальные партнеры – надежные единомышленники. Кроме того, давно сложились дружеские отношения с аналогичными организациями Новосибирской области, Красноярского края, татарской школой искусств города Семей из Казахстана, различными структурами и ведомствами Татарстана. Конечно, отдельно стоит отметить взаимодействие с Всемирным Конгрессом татар (ВКТ). Томские татары активно принимают участие в проектах ВКТ, например, в женском движении «Ак калфак», краеведческом «Якташлар», Всероссийском сходе успешных предпринимателей «Татарские села России», конкурсе «Татар кызы», форуме «Деловые партнеры Татарстана». Все добрые дела, которые проводят лидеры общины при поддержке ВКТ, в конечном итоге имеют политическое значение. Они подчеркивают значение татарского народа в истории и ярко демонстрируют способность эффективного взаимодействия с властями. Один из таких успешных проектов ВКТ и томских татар – так называемые культурные «десанты», во время которых автономия берет все расходы по приезду именитых гостей на себя, но зато местные жители имеют возможность насладиться прекрасными выступлениями знаменитых татарских исполнителей.

В 2014 году в Томске состоялся XIV Федеральный Сабантуй, который стал своего рода мерилом социальной зрелости автономии, и получил высокую оценку руководства Татарстана и Томской области. Благодаря организаторам Сабантуя в селе Зоркальцево создан сельский парк «Околицы» с Татарским аулом, который сейчас играет важную роль в жизни автономии.

А в 2016 году организация курировала сразу два крупных просветительских проекта (при непосредственном участии канала ТНВ и АН РТ). В результате успешного сотрудничества появилась книга «Национально-культурное наследие: Томские татары», презентация которой состоялось в 2017 году в Томске в Центре татарской культуры.

Особое внимание в автономии уделяется людям старшего поколения, для них проводятся коллективные обеды с привлечением творческих коллективов Центра татарской культуры, и не только 9 мая, в дни религиозных праздников, но и в другие памятные даты. Во многом благодаря лидерам организации в деревне Казанка Томского района был построен минарет и памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

Лидеры автономии тесно дружат с Ассамблеей народов России в Томской области. Проводятся совместные конференции, шахматные турниры, межнациональные форумы, патриотические мероприятия, позволяющие укрепить дружбу между народами в регионе. Многое делается для молодежи, которая достойно представляет свой город и область на общесибирских мероприятиях (к примеру, съезды татар Сибири, татарский чемпионат КВН). Отдельно стоит отметить участие в Хамитовских чтениях и Форуме краеведов.

Автономия татар Томской области приняла решение участвовать в программе, выдвинутой администрацией Томска под названием «Аренда за рубль» для восстановления объектов деревянного зодчества с дальнейшим использованием конкретного объекта.

Невозможно рассказать обо всем, что происходит в организации, потому что это настолько насыщенная, содержательная и интересная деятельность, что она выходит далеко за пределы устава автономии. А иначе и быть не может, ведь главная задача автономии — широкое вовлечение татар в национальное движение, создание обширной социальной базы и привлечение общественности к вопросам национального возрождения.