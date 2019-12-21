Национальные оперы РТ «Сююмбике» и «Любовь поэта» выйдут на сцене Большого театра

На итоговой пресс-конференции 2019 года министр культуры РТ, отвечая на вопрос о создании школы национальной оперы при участии всемирно известной оперной дивы Альбины Шагимуратовой, упомянула, что в 2020 году национальная опера будет презентована труппой театра имени Мусы Джалиля на сцене Большого театра. В Москве пройдут две постановки.

«В июне следующего года Татарский театр оперы и балета имени М. Джалиля представит в Большом театре в Москве национальную оперу „Сююмбике“ и „Любовь поэта“ Резеды Ахияровой», — конкретизировали в региональном министерстве культуры.

Кроме того, в следующем году в августе труппа Татарского государственного академического театра имени Г. Камала выступит на сцене Государственного академического Малого театра России. Здесь будут даны три спектакля: «Ак калфагым төшердем кулдан…» («Мой белый калфак»), «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») и «Бию пәрие» («Очарованный танцем»).

«Поймите, мы — уникальная территория. У нас есть богатое оперное наследие. Если нам сделать школу по нашей национальной опере, после этого мы сможем ее транслировать по всему миру и ставить Джалиля „Любовь поэта“ в Казахстане, в Азербайджане, в Турции», — подчеркнула перспективу создания оперного центра Шагимуратовой Ирада Аюпова.

Министр культуры также отметила на встрече с журналистами, что преимущественно «человек ждет сегодня от искусства развлечения», но не это главная задача.

«Формируется понимание, что мы индустрия развлечений. Но, развлекая, надо обучать», — подчеркнула Аюпова. Оксана Романова tatar-inform.ru