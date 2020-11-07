Национальный музей РТ собрал казанцев на «Ночь искусств»

3 ноября Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году программа проходила в офлайн и онлайн формате.

В Национальном музее РТ дневная программа специально была подготовлена для детской аудитории. В музейно-образовательном центре «Ремесленный посад» состоялись увлекательные мастер-классы по изготовлению глиняных изделий, медных подвесок, верховой набойки по ткани, изготовлению татарских украшений, плетению из бумаги. Прошла интерактивная программа, посвященная жизни и творчеству выдающегося композитора Салиха Сайдашева. Украсили программу выступления воспитанников Школы вокального мастерства Гузель Валеевой, концертом «Волшебный мир детства».

В музейном кинотеатре посетители могли увидеть фильмы «Кире», «Детский альманах», в который вошли короткометражные фильмы: «Рабочий момент» режиссера В.Васильева, «Гульназек – победитель дивов» режиссера Е.Ермолиной, «Асия» режиссера Д.Абдрашитовой, «Тише» режиссера М.Куликова, «На рассвете в конце июня» режиссера А.Ширманова. Фильмы предоставлены из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), учрежденной в Казани Дирекцией «Время кино» при поддержке Фонда президентских грантов.Завершили детскую программу мультфильмы студии «Татармультфильм»: «Стрела наследия II», «Век Татарстана-3», «Сабантуй».

В 16.00 для гостей музея была проведена иммерсивная экскурсия «Наедине с историей», где каждый эпизод – новая история с новым персонажем. Истории ярких личностей и водоворот событий не оставило равнодушным ни одного участника.

В онлайн формате для детей прошли мастер-классы и музейные занятия. Любителям истории была показана тематическая онлайн экскурсия «Казанский край: воеводство – губерния», которую провёл заведующий отделом научной реконструкции Владислав Хабаров. Для эрудированных посетителей состоялась музейная онлайн-игра «Волжский путь: из варяг в персы». Завершилась программа онлайн выступлением кавер-группы «Минхаузен» с акустическим концертом «Листья жгут».

В филиалах Национального музея РТ также состоялась творческая и насыщенная программа.

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