Научно-практическая конференция в честь Дня конституции Узбекистана состоялась в Ташкенте

14 декабря в г.Ташкенте в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента провёл научно-практическую конференцию, посвященную 27-летию Дня конституции Республики Узбекистан с участием активистов ТОКПЦ г.Ташкента, видных ученых и Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

С вступительными словами и докладами выступили председатель Правления ТОКПЦ г.Ташкента, профессор УзГУФКС Набиуллин Р.Х., кандидат исторических наук, доцент Трухачев В.Н., заместитель директора Республиканского Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» — Хаджимухамедов М.К., кандидат исторических наук, доцент, ТИИИМСХ Рахманкулова А.Х., член правления ТОКПЦ г.Ташкента, старший научный сотрудник Института истории Шигабдинов Р.Н.

На конференции осветили широкий круг тем: 20-летие принятия международной декларации толерантности; Конституция Узбекистана и гендерные вопросы; — межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике Узбекистан; вопросы европейского образования в Узбекистане; политическая культура молодежи; Конституция Узбекистана – основа рыночных реформ; деятельность общественных национальных культурно-просветительных центров в Узбекистане на примере ТОКПЦ г.Ташкента и некоторые др.

Высокий научный уровень конференции, вызвал большой интерес со стороны участников.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан