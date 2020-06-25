Нельзя допустить искажения исторической правды – Радик Миниханов

По словам представителя татарской национальной культуры Омской области, каждый народ, проживающий здесь, – самобытен. Теперь ответственность за дальнейшее развитие этой самобытности берет на себя государство.

В четверг, 25 июня, председатель совета региональной татарской национальной культурной автономии Радик Миниханов проголосовал за поправки в Конституцию РФ. Яркий представитель одной из национальных культур Омской области еще в период обсуждения поправок в Основной закон страны выделил для себя наиболее важные из них.

«Как человек, работающий в сфере национальной политики и культуры, особое внимание обратил на то, что слово «культура» впервые будет отображено в главном документе страны. Государство берет на себя ответственность за культурное наследие страны. Для Омской области это очень важная поправка, ведь у нас живут в согласии очень многие национальности. Не менее важны и поправки в сфере семейных ценностей, которые в реалиях современного мира стали искажаться. В результате предлагаемых изменений в законе будет закреплено понятие брак как союз между мужчиной и женщиной», — рассказал председатель совета региональной татарской национальной культурной автономии.

Чрезвычайно важной Радик Миниханов считает также поправку к Конституции о защите исторической памяти. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается — ранее этой нормы в Конституции не было. «Очень важно сохранить в главном документе страны поправку о запрете искажать исторические факты. Мы должны помнить нашу историю, чтить ее и передавать знания о ней и ее правильное понимание другим поколениям», — уверен Радик Миниханов.

omskregion.info