Никто не забыт, ничто не забыто!

Тахавеев Ашрафян Садрутдинович родился 20 октября 1915 года в деревне Коврига Бельской волости (ныне Пировский район) Красноярской губернии. В его семье переселенцев-«столыпинцев», прибывшей в 1912 году в далекую Сибирь из Казанской Губернии, было одиннадцать детей.

В 1937-1939 годы Ашрафян Садрутдинович проходил срочную службу на Дальнем Востоке в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. В октябре 1941 года его призвали защищать Родину. С октября 1941 по май 1942 года проходил обучение на артиллериста в г. Заозерный Красноярского края.

Первый бой рядовой Таховеев принял 10 мая 1942 года, под городом Ворошиловград. Был замковым, затем наводчиком. Войну закончил командиром орудия. День Победы встретил в Германии, в Пруссии в городе Кёнигсберг. 1145 дней и ночей находился Ашрафян Садрутдинович на фронте. Воевал он на Дону и на Кавказе. Участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Севостополя, Краснодара. Четыре раза был тяжело ранен.

Ашрафян Садрутдинович — участник Парада Победы 24 июня 1945 года (г. Москва, Красная Площадь).

Награжден орденами Славы, Красной звезды и Отечественной войны I и II степеней и медалями «За Отвагу», «За взятие Кёнигсберга».

Демобилизовался из рядов Советской Армии 5 ноября 1945 года.