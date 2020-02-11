Нижегородские активистки «Ак калфак» вновь встретились в Кочко-Пожарках

7 февраля в гостеприимном клубе села Кочко-Пожарки прошли два больших мероприятия – выездное заседание областной организации татарских женщин «Ак калфак» и фольклорный конкурс «Шәпә туе” (“Посиделки”).

В первой части, который прошел под председательством руководителя «Ак калфак» Зили ханум Ахмадуллиной, более 50-ти женщин-активисток из татарских сел Сергачского, Спасского, Пильнинского и Краснооктябрьского районов за «Круглым стол»ом подвели итоги 2019 года, обсудили текущие проблемы и наметили план мероприятий на 2020 г. Приятно, что среди активисток были и молодые. Именно об участии активной молодежи в общественной жизни татар рассказала куратор Гульнара Яруллина из «Штаба татар Москвы». В продолжение ее выступления руководитель отдела молодежи при РНКАТНО Динара Халилова делилась своими переживаниями о том, что, к сожалению, молодые татары нашей области достаточно инертны, равнодушны к проблемам сохранения языка и культуры. Но, как она рассказала, есть костяк молодежи, на которую можно положиться, есть такие молодые люди, которые всегда готовы поддержать идеи и помочь их воплотить.

Как обычно, прошло и награждение самых активных женщин из районов. От РНКАТНО наградили четверых активисток «Ак калфак». А заведующих детских садов с. Кочко-Пожарки и Сафаджай Алсу Ахметбаеву и Альфию Аймалетдинову наградили от «Штаба татар Москвы». Именно в этих садиках проводятся много мероприятий по сохранению наших традиций, и они же самые инициативные активистки «Ак калфак».

Традиционно, участников мероприятия угостили горячим пловом, приготовленным виртуозным баянистом Азатом Жиганшиным на открытом огне. Как всегда, было много и пирогов, национальной выпечки, которые испекли сотрудники местного детского сада. Делегации из районов тоже привезли свою выпечку, как и полагается у татар.

А в это время местные жители уже потихоньку заполняли зрительный зал. К сожалению, надо отметить, что их было не так уж и много. И к слову, одна их самых больших проблем как раз в привлечении зрителей на массовые мероприятия.

В фольклорном фестивале «Шәпә туе», инициатором и организатором которого выступил коллектив Кочко-Пожарского детского сада под руководством Алсу Ахметбаевой, приняли участие три команды – сами организаторы, Камкинский детский сад и Красногорский детский сад.

Такие мероприятия знакомят людей с национальными традициями татарского народа; повышают словарный запас, укрепляют чувства любви и уважения к родным языку и истории. Конкурс состоял из нескольких заданий – приветствие, исполнение частушек – кыска көйләр, как принято у нижегородских татар. Также конкурс предусматривал и представление национальной выпечки, показ татарского обряда, и, конечно же, показ «Шәпә туе», где участники пели песни, танцевали, показывали народные игры. Все это было очень живо, увлекательно и весело. И что самое важное, было познавательно. Ведь где еще увидишь в наше время как чистят перья-пух гусей «Каз өмәсе», как весело с песнями проходило это у местных татар еще в прошлом веке?! И каждая команда так зажигательно показывала те обряды, которые им выпало, что смотрелось это на одном дыхании. «Бишек туе», «Кыз бирү» — выглядело очень натурально, именно как в жизни и происходило, но достаточно давно. К сожалению, уже мало кто проводят эти обряды именно так, как и было раньше.

Оценивало выступления команд компетентное жюри в составе руководителя областной автономии татар Рамиля Салихжанова, представителя штаба татар Москвы Гульнары Яруллиной, знатока фольклора Танзили Паламарчук и заведующей детским садом с. Петряксы Гузель Аляутдиновой. Вела конкурсную программку активистка организации «Ак калфак», учительница Альбина Андержанова.

Всем командам от РНКАТНО были вручены памятные подарки, кукольные театры с татарскими сказками, книги с нотами детских песен. От газеты «Туган як» инициатор конкурса Алсу Ахметбаева заслуженно получила отдельный подарок.

Подробно об этих мероприятиях можно будет прочитать в ближайшем номере газеты «Туган як». А с фотографиями можете ознакомиться в специальном альбоме «Кочко-Пожарки – 2020» «Вконтакте».

газета «Туган як»